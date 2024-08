“Ya somos gallegos”

Admite que, a veces, no abre las redes sociales ni enciende el televisor para no enterarse de las terribles noticias que llegan de su país, Afganistán, que dejó pocos días antes del fatídico 15 de agosto de 2021 en el que los talibanes tomaron Kabul. Pero todos los días recibe llamadas de familias que aún están allí. “Me cuentan. Es horrible. Tienen mucho miedo”, explica Sohail Noori, presidente de la Asociación para el apoyo de la Comunidad Afgana en España (ACAE), que reside en Vigo desde hace más de dos años. Él toma nota de sus historias, “muy en detalle” e informa a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) para que las embajadas faciliten el proceso de visado. Confiesa que llora. En ocasiones, hasta le cuesta respirar. No entiende que la comunidad internacional no intervenga en su país. “¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar?”, pregunta.

Él ya no tiene “miedo a nada”. “Vivo el momento”, subraya el que había sido el encargado del programa de igualdad de género que la Aecid puso en marcha en su país y fundador de Awardo, una asociación para el empoderamiento de la mujer afgana en el rural. Consciente de que irían a por él, escapó antes a Uzbekistán. Era el único en su hogar que tenía visado para hacerlo. Su mujer e hijos lograron reunirse con él en Pakistán tres meses después. Tras unos meses en Madrid, Cruz Roja los destinó a Vigo y aquí han encontrado su segundo hogar.

Sohail ha conseguido juntar a toda su familia aquí, salvo a un hermano, que huyó a Irán con su mujer. “Está bien. No tiene una buena vida, pero está más tranquilo que en Afganistán. No está en riesgo”, aclara. Aquí ya están sus padres y el resto de sus hermanos. En total, son 17 personas repartidas por Teis, Pizarro y Torrecedeira. Ellos viven en esta última zona, en un piso de Marqués de Valterra, con el colegio de sus hijos pequeños –Sama, Salma y Mohamed– en la misma calle y el instituto de la mayor –Sana–, una más arriba. “Las niñas hablan mejor que yo. Lo hacen como los españoles. La pronunciación, las palabras... Cuando hablan, yo tengo que escuchar y hay palabras que tengo que buscar y traducir para entender”, cuenta.

Desde hace siete meses, además, tiene empleo. Es en Pontevedra, pero prefirieron mantener domicilio en la ciudad olívica y que él se desplace. “También tuve la oportunidad de ir a Madrid a trabajar con otra empresa el año pasado, pero lo rechacé porque preferíamos quedarnos aquí. Ya somos gallegos”, destaca.

Sohail forma parte de un grupo de voluntarios que, desde septiembre de 2021, recoge información de los ciudadanos afganos que colaboraron con el Gobierno de España y ahora piden refugio aquí. “Buscamos sus nombres en los listados de cooperación españoles”, señala y explica que también hay otros que no figuran en estas relaciones y tienen que dar con las personas con las que tuvieron contacto para demostrarlo y poder incluirlos. Probarlo “es muy importante y muy difícil”. “Yo hablo directamente con las familias y tengo que dar muchas explicaciones”, indica. Los tiempos de las embajadas tampoco son lo ágiles que les gustaría. Estima que, hay unas cien familias de colaboradores que tienen problemas de diverso tipo para poder llegar aquí: de obtención de visados, económicos...

¿Quién es responsable?

Los testimonios en primera persona desde Afganistán le llegan a diario. “Es horrible. Tienen mucho miedo”, destaca. “La situación allí es malísima. Cada día vemos cómo los talibanes matan a mujeres, a hombres... a todos. Hacen lo que quieren. No les importan los derechos humanos. No les importa nada. Son peores que animales”, sostiene.

“¿Dónde están las personas que defienden los derechos humanos, los de las mujeres, los de los niños? ¿Por qué la comunidad internacional está callada? ¿Cuánto tiempo se quedarán los talibanes controlando, pegando y matando? ¿Por cuánto tiempo más?”, rabia Sohail, que extiende la responsabilidad de lo que allí está sucediendo también a los países que estuvieron presentes. “Era un grupo terrorista que no tenía nada, solo motocicletas. Y ahora tienen armas de todo el mundo, de Estados Unidos, de España... De todos los que estuvieron allí durante 20 años. Y, de repente, se fueron las personas y las armas se quedaron. Y los talibanes se aprovecharon”, argumenta. “¿Cuánto tiempo más tenemos que espera hasta que la comunidad internacional se decida a actuar?”, reprocha.

“Tragsa ha contratado a muchos colaboradores de España y quieren emplear a más, sobre todo, a mujeres” Sohail Noori ha logrado trabajo con el Grupo Tragsa, de capital social exclusivamente público. Desempeña su labor en la sede de Pontevedra. Es técnico de proyectos en concentración parcelaria. Lleva siete meses y está “encantado”. Su relación con Tragsa viene de atrás, de Afanistán, donde la empresa publica estaba presente. “Cuando trabajé con Cooperación Española, parte del proyecto fue con Tragsa”, detalla. Noori explica que el grupo ha contratado ya “a muchas personas colaboradoras” de España en Afganistán. El también presidente de la Asociación para el apoyo de la Comunidad Afgana en España (ACAE) cuenta que mantienen conversaciones con la Dirección porque esta tiene voluntad de seguir ayudando a través de la contratación de refugiados. Ellos le han echo hincapié en la especial situación de las mujeres. “Los talibanes no les dejan salir de casa y no tienen ningún derecho básico”, por lo que “no tienen acceso ni a trabajar ni a estudiar y, al llegar a España, tienen más problemas que los hombres para encontrar trabajo”. “Hablamos con Tragsa para que facilitara trabajo más a las mujeres que a los hombres”, señala y ve interés en el grupo por seguir por esta línea. El Grupo Tragsa está integrado por las sociedades mercantiles TRAGSA, y su filial, Tragsatec. tiene la condición de poder adjudicador y medio propio de las Administraciones públicas que participan en su capital. El accionariado está constituido por 72 administraciones y entidades, entre las que destacan como accionistas mayoritarios la SEPI (51%), el Fondo Español de Garantía Agraria (38,9%) y la Dirección General del Patrimonio del Estado (9,9%). Forman también parte de su accionariado las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los siete cabildos insulares de Canarias, cuatro consejos insulares de Islas Baleares, 38 diputaciones provinciales y una diputación foral.

