Las cofradías de pescadores reclaman un mayor control del turismo náutico

“Este verano tenemos contabilizado días con 80 veleros y 35 yates en la ría. En playas como la de Francón, un día normal, puede haber 15 embarcaciones, y algunas pasan allí más 20 días fondeadas”, explica José Manuel Gregorio, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Cipriano Aldán Hío. Tal presencia de barcos dispara el riesgo de vertidos, que según asegura Gregorio, se están produciendo: “No acusamos a nadie directamente, pero no somos conscientes de la cantidad de fecales que se vierten al mar. Barcos que se pasan semanas fondeados en el mismo punto, en el que viven cuatro o seis personas, que los vemos ir a tierra con los chinchorros a por agua, porque en el puerto solo atendemos a los barcos profesionalizados. La gente en los barcos se ducha, vive, come, hace sus necesidades y el barco no se mueve”, denuncia.

Para prevenir la contaminación de las embarcaciones de recreo, el Real Decreto 339/2021 específica que las descargas de aguas sucias no podrán hacerse a menos de tres millas náuticas, es decir, a cinco kilómetros y medio, de la tierra más próxima. “A esa distancia prácticamente tendrían que estar a altura de Cíes, y nosotros no vemos que los yates y veleros se alejen mar adentro. La basura no desaparece sola”, declara el patrón mayor de la Cofradía de Aldán.

Jesús Troncoso, catedrático de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo recuerda que “cualquier actividad humana afecta a los organismos que nos acompañan en el planeta”. “El turismo náutico, si está bien regulado, minimiza el impacto que, de por sí, ya tiene”, añade.

Capitanía Marítima no ha querido hacer ningún comentario al respecto. Y la Cofradía de Aldán lamenta exactamente eso: “en verano siempre es lo mismo, no hay vigilancia y los organismos oficiales, no saben no contestan”.

Desde la Autoridad Portuaria de Vigo argumentan que no entra dentro de su gestión, pero que “incumplir la normativa en las cuestiones de contaminación es algo que se vigila desde cerca y está penado con importantes multas”. Otras cofradías de la ría de Vigo también se quejan de esta situación. En Cangas, los marineros explican que “en verano, es habitual enfrentarse a los sentinazos”, así que lo afrontan con “resignación”.

El problema estaría en la cantidad de barcos de pequeño tamaño que están fondeados en diferentes enclaves de la ría de Vigo. Gregorio aclara que, por ejemplo, “el barco de Amancio Ortega, que lleva un par de semanas fondeado en el interior de la ría, el Valoria B, cumple la normativa”. “Vienen a tierra todos los días, echan la basura, en contenedores específicos y la reciclan, también porque tienen personal para hacerlo. El problema son los barcos pequeños”, comenta.

Los marineros aseguran que han visto cómo, desde estos pequeños yates o veleros, se acercan a la playa con los chinchorros y dejan la basura en bolsas en la playa. “Ahí no hay recogida de basura así que termina un perro o un gato con la bolsa, y la basura esparcida en el suelo y en el mar”, se queja Gregorio.

Además del riesgo por contaminación, los cofrades protestan por que las playas de la ría están tomadas por los barcos de recreo e “impiden trabajar a las embarcaciones profesionales”. Aseguran que, durante el verano, les es muy complicado explotar los bancos de almejas cercanos a la costa, y los que van a por navaja se ven obligados a utilizar las aguas de invierno. “Tenemos que adaptarnos a ellos, que teóricamente no pueden fondear ahí”, comenta José Manuel Gregorio.

“A nosotros nos crea alarma entre los vecinos”, comentan desde la cofradía de Aldán. Porque si no era suficiente con los posibles vertidos de aguas negras y la “imposibilidad” de trabajar en ciertas zonas de la ría, ahora tienen que lidiar con los muertos, piedras de gran tamaño, o bloques de hormigón que algunos barcos colocan en el fondo del mar para poder amarrarse y no tener que echar el ancla. “Vienen en invierno, sueltan el muerto y ya dejan el sitio reservado para verano. Alguna vez hemos llamado a Autoridad Portuaria para que los saquen. Tenemos que estar muy pendientes”, admite.

