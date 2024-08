Xunta y Deputación culminarán el Fraga en 2026 y tienden la mano al Concello para darle contenido

Tras la compra el pasado mes de julio del emblemático Teatro Fraga por parte de Xunta y Deputación de Pontevedra, ayer se dio comienzo a la segunda fase de elaboración del proyecto. Para ello, ayer viernes, el conselleiro de Cultura José López Campos, y el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, presentaron la campaña “O mellor espazo busca o mellor contido”. Esta campaña pretende una escucha participativa donde los ciudadanos podrán dejar sus propuestas y sugerencias en un buzón de correo electrónico. Este correo está ya activo –propuestas@teatrofraga.gal– y permanecerá abierto hasta finales de septiembre, con posibilidad a ampliarse dependiendo del volumen de mensajes recibidos. Asimismo, a principios del mes de septiembre se iniciará un periodo de reuniones, tanto abiertas a público general como sectoriales con representantes del sector cultural en Vigo para que estos puedan acercar sus propuestas.

Exterior del teatro. | // MARTA G.BREA

El conselleiro José López Campos aprovechó esta ocasión para mandar un mensaje especial al Concello de Vigo: “Quero mandar unha mensaxe especial para o Concello. O Concello de Vigo ten que ter o seu espazo para poder participar neste deseño, propondremos tamén as consecuentes reunións para que a administración local, que ten que ser un socio importante neste proxecto, poida lanzar tamén as súas propostas”.

Xunta y Deputación consideran al Ejecutivo local un aliado necesario en la elaboración de este proyecto y para ello “vaise abrir un proceso de diálogo co Concello e o persoal da consellería para escoitar o papel que quere xogar o Concello de Vigo, dende a lealtade absoluta, nunha política de sumar e multiplicar forzas, no deseño do Cine Fraga”, abundó José López Campos.

Las últimas proyecciones que se realizaron en el Cine Fraga tienen como fecha finales de junio del año 2001, hace ya más de veinte años. “Críamos que dúas décadas sen Cine Fraga eran demasiadas”, apuntó el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López.

El anuncio de la intención de compra del Teatro Fraga se realizó hace seis meses en campaña electoral del ahora presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. “Foi no mes de febreiro, en plena campaña electoral, cando o presidente Rueda anunciou, dentro das súas medidas máis potentes do programa electoral, a recuperación dun emblema cultural para Vigo que era a compra do Teatro Fraga”, recordó el conselleiro de Cultura.

El proyecto arquitectónico

A pesar de que hay zonas, como puede ser la del teatro, que se encuentran perfectamente definidas, el proyecto de obras se encuentra en un proceso en el que se valoran distintas alternativas funcionales. “Todavía falta en torno ao 30% por executar dese proxecto orixinal de César Portela, intentaremos nesta segunda fase da obra poder acomodar eses espazos”, explica López Campos.

El proceso de obras está previsto que comience en 2025 y se prolongue hasta finales de 2026 o, en el peor de los casos, inicios de 2027 para darle una nueva vida a un teatro que aspira a ser un “faro fundamental para a cultura, non só de Vigo, senón de Galicia e para iso as administracións debemos de estar á altura”, concluyó López Campos instando, una vez más, a la colaboración entre las instituciones.