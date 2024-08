El Bloque Nacionalista Galego acusa al gobierno local de “afogar económicamente” a las asociaciones

“O mesmo goberno que cada trimestre presume de que paga a provedores privados en menos de 10 días estrangula o financiamento de asociacións sen ánimo de lucro”, sostiene el portavoz local del Bloque Nacionalista Galego, Xabier P. Igrexas, que acusa al gobierno local de “afogar económicamente” a estas entidades. Para el concejal es “escandaloso” que a finales de agosto aún no se haya abierto el plazo de solicitud de las subvenciones anuales de Participación Ciudadana o no se convocasen alas ayudas para actividades culurales. “Resulta especialmente grave que a 8 días de que finalice o prazo de xustificación, o goberno municipal non teña inda resolto as solicitudes de subvención do Plan de Emprego Municipal”, sostiene.