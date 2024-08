Adiós al peine y las tijeras tras casi 50 años

Con emoción y nostalgia, pero repleta de orgullo y satisfecha. Así se jubila la peluquera Leny Fernández tras casi 50 años ejerciendo la profesión en el centro de Vigo, un barrio que la ha acogido siempre “con los brazos abiertos” –nació en Mos y reside en Torrecedeira–. Sus últimos 24, en el local del número 26 de López de Neira; los 20 anteriores, en el 6 de la misma calle –peluquería Cel-len–; y, entre el 77 y el 80, en Porta do Sol –peluquería Francesa–. Ha sido una de las profesionales de referencia del sector en la ciudad y así se lo ha hecho saber su clientela desde que bajó por última vez la verja de su negocio, el sábado 10 de agosto.

“Me han llegado muchos mensajes de despedida muy entrañables”, reconoce a FARO antes de señalar que, en sus primeros días de descanso, no ha tenido tiempo de pensar en casi nada. “No paro de hacer cosas. Ya tenía ganas de estar más tiempo con la familia”, comenta. Todavía está acostumbrándose a su nueva vida. De la pasada, echa de menos a las clientas, que ya son amigas: “Algunas lloraron. Me dijeron que por qué no abría la peluquería un par de veces a la semana, que qué me costaba, pero mantener operativo un negocio así no sale gratis”.

Llega a los 65 años en enero, pero ya suma el tiempo suficiente de trabajo para poder descansar. En su casi medio siglo de trayectoria, se dedicó en cuerpo y alma a poner más guapas a las personas que confiaron en sus manos: “Casi nunca tuve vacaciones. Solo unos días en el puente de agosto y el sábado de Semana Santa”. Fueron sus padres, a los que les debe “todo”, los que le inculcaron la pasión y el sentido de la responsabilidad por su profesión, que pudo ejercer casi sin pausas: “Solo paré en la pandemia del COVID y por maternidad, pero, a los 20 días de tener a mis hijos, ya estaba trabajando de nuevo. Por suerte, la salud me respetó mucho”.

Leny lleva la disciplina, la dedicación y el esfuerzo grabados en su ADN desde que empezó en 1977, una época en la que las mujeres se encontraban con muchos más obstáculos que ahora para ser independientes. “En aquel momento, las clientas no tenían nombre. Eran señorita de o señora de. Se les llamaba por el apellido de la familia o del marido”, recuerda. Ahora, tras casi 50 años de sacrificio, ve con satisfacción el camino andado y con ilusión el que tiene por delante: “Quiero viajar y aprovechar la playa: mi marido y yo somos muy playeros”.

Se enamoró del sector de pequeña, cuando acompañaba a su madre a la peluquería: “Veía a su peluquera guapísima y coqueta y quería imitarla. Pensaba que tenía que ser mágico poner a la gente tan guapa. Reconozco que, con esta profesión, ayudas a la gente a ser más feliz. Y es muy importante: no hay evento sin peluquería. El traje de la mejor firma no luce sin un buen peinado”. Asegura que ha disfrutado “muchísimo” de su oficio, que le permitió vivir “momentos preciosos” y crear amistades, pero destaca que ser autónoma ha sido duro: “Aunque han mejorado mucho las condiciones, sigue siendo un colectivo dejado de la mano de Dios”. Reclama que el IVA baje del 21% al 10%, una demanda histórica del sector de la estética y la belleza.

Tiene claro que los años más bonitos de toda su carrera fueron los que compartió trabajo con su hija, Andrea Viñas, que empezó a echar una mano en el negocio familiar en 2008 y se incorporó a la plantilla en 2015. “Después de acabar la carrera de Bellas Artes, me dijo que tenía interés en formarse en peluquería. Eso me llenó de orgullo”, dice. La joven toma ahora el camino de opositar para ser profesora de Peluquería. “Me gusta su decisión. Tendrá mejores condiciones y un puesto asegurado. Prefiero eso a que sea autónoma, con todo el respeto que le tengo a mi profesión, que la ejercerá de otra manera”, indica Leny.

Para Andrea, este tiempo con su madre en el local de López de Neira también “ha sido y será la mejor etapa” de su vida. “Siempre le agradeceré todo lo que sé sobre peluquería. Me enseñó, además, el amor hacia la profesión y la importancia de cuidar a la clientela y hacer bien el trabajo, así como la necesidad de llevar con alegría e ilusión el esfuerzo que implica esta profesión. Ya he sido autónoma unos años y, ahora, prefiero centrarme en opositar para tener un puesto asegurado y menos quebraderos de cabeza”, explica antes de apuntar que, de pequeña, al igual que su madre, tenía en mente dedicarse al gremio de la belleza. “De niña, siempre dije que quería ser peluquera o cantante. Me pasé la vida cortando y peinando el pelo a las muñecas. Además, trabajar con mi madre me ha marcado”, subraya.

Fiesta de despedida

El viernes 9, los seres queridos de Leny le organizaron una fiesta sorpresa en un local de Doutor Cadaval, cerca del negocio, para celebrar la jubilación. Acudieron amigos y familiares. “Queríamos que viniera la clientela, pero le generaba demasiada emoción a mi madre”, asevera Andrea. Para Leny, fue un momento “impresionante y emocionante”, ya que asistieron personas que la vieron crecer desde los inicios. Su receta para resistir tanto tiempo como autónoma es la perseverancia: “No hay que rendirse nunca”.

Quienes se acerquen hasta la entrada de la peluquería podrán leer el mensaje de despedida, cargado de agradecimiento y emoción: “Trabajar para una clientela como la que me he encontrado en este barrio ha sido un regalo, una escuela de vida y una razón de felicidad y orgullo para abrir esta verja cada mañana. Tanto Andrea como yo, Leny, nos sentimos profundamente felices de haber compartido todos estos años con vosotros. ¡Millones de gracias por todo y hasta siempre!”.

