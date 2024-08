Vida de aldea en el corazón de la ciudad

Todos los días Carmen, ourensana de 80 años, se acerca a la finca de su amiga Merceditas, así es como la llaman. No quiere “deixar que os limóns se poñan malos”, asegura la mujer que, a pesar de su pérdida de memoria, no ha dejado pasar ni un solo día en el que no recuerde a su compañera.

Hace ya un mes que Mercedes, vecina del barrio de Milladas, en la parroquia de Lavadores, falleció. “Era unha das almas deste pobo”, asegura Manuel. Con sus 87 años es otra de las esencias del distrito y uno de los pocos hombres que sigue en él.

“Si Mercedes pudo vivir en su casa, enferma, este último año es gracias al tipo de vida que hay en este barrio”, declara Guadalupe, hija de Carmen y Manuel. Cree que lo que los diferencia de otras calles de la ciudad es que ellos se ayudan “todos con todos”.

Carmen y Manuel fueron de los primeros en migrar a Vigo, llegaron a Milladas en el 1964. “Daquela era todo campo, por iso lle chamaron Milladas, era terreo de millo”, explica el señor de 87 años. Ambos venían de aldeas de Ourense, él de O Viso y ella Da Torre, a escasos kilómetros de distancia entre ellas. Casi todos los habitantes del barrio provienen de algún pueblo de la provincia ourensana. Carmen da Guía, así se refieren a ella para diferenciarse de Carmen da Torre, con el nombre de su pueblo; ya conocía a Manuel antes de llegar a Vigo, hace 23 años, y ahora tiene 90.

“ O único traballo na aldea era o campo, pero cando viña unha tormenta e acababa coa cosecha, quedábamonos sen nada”, sostiene el hombre. Él afirma que la mayoría de habitantes de su pueblo y alrededores se trasladaron a Vigo por las ofertas de trabajo de Citroën o Barreras. “Gañábamos máis nun mes alí que nun ano na aldea”, concreta.

Eligieron el terreno, principalmente, porque había campo. “Aquí estamos na horta e tamén en plena cidade, o temos todo”, resalta Carmen da Guía. En su casa, Manuel plantaba tomates, patatas, lechugas y cuidaba a sus gallinas; de esta forma podía seguir manteniendo parte de su “forma de vida”.

El amor por la tierra no es el único que se trasladó con ellos a la ciudad. Sus tradiciones y su forma de relacionarse también viajó con los aldeanos. “Resultoume moi doado coñecer aos veciños, con Mercedes foi dende o primeiro día”, especifica Carmen da Torre. Guadalupe habla en su lugar y relata cómo su madre hizo siempre por crear comunidad: “ofrecía de su cosecha, iba a casa de sus aledaños si estaban enfermos y los ayudaba, si no los veía los llamaba, se preocupada por ellos.”

Ninguno de los vecinos está completamente solo porque todos ayudan a todos

En aquella época todas las mujeres que venían de la aldea eran amas de casa, su vida social estaba ligada al pueblo y a la colectividad. “A que menos fillos tiña, tiña catro”, exclama Carmen Da Torre. Los pequeños eran “libres” de caminar por el barrio de casa en casa. Esos momentos de su infancia los recuerda Guadalupe con mucho cariño: “éramos moitos nenos e coidábamonos uns aos outros”.

Entre todas las anécdotas que fueron rememorando a lo largo de la conversación, lo que más les conmovió fue recordar sus celebraciones de San Juan. “Púñamonos todos no descampado, daquela esa casa non existía, a asar sardiñas e bailar coa música”, precisa Manuel con una sonrisa en su rostro. Guadalupe resalta la figura de “Amador”, un vecino del pueblo que siempre guardaba material viejo para que los niños pudiesen quemarlo en San Juan. “Un año la hoguera la coronó un muñeco con un cartel que decía: “Viva o señor Amador”.

Todo esto llevó a este grupo de, ahora ocho, pero antes el doble de personas, a reunirse en el bajo de Carmen y Manuel diariamente para charlar y “matar la soledad”, concreta Guadalupe.

Estas quedadas, con el tiempo, se han transformado en paseos a las 19.00 horas.

“En las ciudades hay personas mayores que mueren solas en casa, si alguno de estos vecinos no sale a pasear, siempre hay quién se preocupa y le pregunte cómo está”, explica Guadalupe que hace cinco años que se ha mudado al barrio.

No es la única “nueva generación” que perpetúa las tradiciones de Milladas. Andrea es húngara, de Nyiregyhaza y lleva viviendo en Vigo 18 años, pero tan solo hace dos que se mudó al barrio. Cuando estaba reformando la casa, junto a su marido, veía pasear a los vecinos todas las tardes; él le dijo: “Andrea, encontraste tu lugar”. Todos admiran lo rápido que la mujer de Hungría se adaptó a la comunidad. “Me gusta mucho hablar con la gente, en otras partes de la ciudad no sabes nada de tus vecinos”, comenta Andrea. Esto le llevó a organizar una fiesta de bienvenida e integrarse en la vida del barrio.

La esencia de Milladas la resume muy bien una frase de Guadalupe: “pódeste levar mal co veciño, pero o día que haxa un problema todos van estar ahí”.

Suscríbete para seguir leyendo