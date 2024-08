El Teatro Fraga escucha propuestas

El conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, presentaron esta mañana la campaña para el Teatro Fraga 'O mellor espazo busca o mellor contido'.

Después del anuncio de compra del Teatro Fraga por parte de la Xunta y la Diputación, presentaron hoy el plan de acción para acoger nuevos contenidos. “Queremos resaltar a excelente acollida que tivo entre os vigueses e viguesas a nova de volver a recuperar o Cine Fraga”, resalta Luis López.

Para esta campaña se abre un proceso de escucha activa a través de un correo electrónico en el que la ciudadanía tendrá su espacio para trasladar sus propuestas a este proyecto. “A través do buzón do correo propostas@teatrofraga.gal, calquera persoa pode achegar as súas iniciativas para enriquecer e mellorar este proxecto”, ha explicado el conselleiro.

Esta campaña da comienzo en el día de hoy y llegará a su remate a finales del mes de septiembre, ampliable al mes de octubre en función de la cantidad de propuestas. Asimismo, además de este buzón, se llevarán a cabo reuniones sectoriales con representantes del sector de la cultura. “A partir de principios de setembro iniciaremos unas reuións sectoriais con cada sector cultural para que acheguen as súas propostas e tamén co Concello de Vigo”, ha declarado López Campos, con una firme intención de sumar fuerzas para crear un espacio “que poña en valor o patrimonio cultural que ten Galicia”.