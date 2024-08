Sufre un infarto mientras trabajaba en un centro de salud de Vigo y le niegan que sea accidente laboral

Como cualquier otro día, Encarna, nombre ficticio, se presentó a trabajar a las 8:00 de la mañana de un martes de finales de septiembre de 2021 en el centro de salud de Bembrive, donde ejerce como personal de servicios generales. Allí le comentó a una compañera enfermera que no se encontraba bien y que le dolían el pecho y los brazos. La sanitaria le indicó que había que hacer un electrocardiograma, una prueba que reveló en unos minutos que estaba sufriendo un infarto de miocardio agudo.

De inmediato, se le suministró la medicación pertinente y se llamó a una ambulancia para trasladarla al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde se le practicó una angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) con stent. La mujer sobrevivió, pero sufrió distintas lesiones coronarias moderadas y severas que le obligaron a estar de baja.

La sorpresa llegó cuatro meses después, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) declaró como común y no profesional la contingencia de la incapacidad. Esto es, que no se había tratado de un accidente laboral y, por tanto, le correspondía una prestación inferior mientras no se reincorporase a su puesto de trabajo.

Dolores de madrugada

El INSS argumentó que, en realidad, la dolencia era anterior al comienzo de su jornada laboral. La trabajadora explicó, y así figuraba en el informe médico, que sobre las 3:00 de la madrugada se había despertado con malestar y dolores torácicos que también llegaban a sus miembros superiores, además de padecer una sudoración excesiva.

Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro, donde atendieron a la paciente / Alba Villar

"La patología coronaria no debuta en tiempo y lugar de trabajo y, por ello, cabe concluir que se trata de una patología común en la que ninguna relación de causalidad cabe deducir con el trabajo que prestaba en el Sergas", esgrimía la Seguridad Social.

Agotada la vía administrativa, Encarna encontró amparo en la Justicia: tanto el Juzgado de lo Social nº 2 de Vigo como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en una sentencia del pasado mes de junio contra la que aún cabía recurso de casación, le han dado la razón. El Sergas y el INSS tendrán que correr con los gastos pertinentes.

In loco et tempore laboris

Los magistrados concluyen que, si bien ya antes existía sintomatología, el infarto de miocardio "se manifestó como incapacitante en tiempo y lugar de trabajo". A partir de esa evidencia fáctica, la carga de la prueba gira sobre la otra parte: sería el INSS el que tendría que demostrar la falta de conexión entre "el hecho dañoso y el trabajo".

De acuerdo con la jurisprudencia, el hecho de que la lesión tenga etiología común no excluye que el trabajo puede ser un factor desencadenante o coadyuvante. Esta doctrina es aplicable a las enfermedades cardíacas. "No es descartable una influencia de los factores laborales en la formación del desencadenamiento de una crisis", establece la sentencia del Tribunal Supremo para estos casos.

Así pues, como el infarto se produjo in loco et tempore laboris y la Seguridad Social no fue capaz de demostrar que no existía ninguna relación entre la lesión y la actividad laboral, se trata de un accidente laboral.

