Marcos Martina, Vade de nombre artístico, es un joven vigués estudiante de Biología de la UVigo, que con tan solo diecinueve años sacará su primer disco Desvaríos Varios. El día 6 de septiembre será un día de celebración para él. “Cumplo veinte años el día seis y sale el disco ese día”, confiesa.

–Desvaríos Varios es el nombre del disco. ¿Qué quiere contar con él?

–Son 13 canciones en las que pasan muchas cosas. Mi objetivo era reflexionar sobre la percepción de uno mismo hacia la sociedad y como eso importa. En cierta medida estoy contando la historia de mis últimos tres años durante la creación del disco.

–¿Cuánto trabajo hay detrás de un disco como este?

–Me he dado cuenta que hasta sacar un mal disco es realmente complicado. Detrás de este disco hay dos años de trabajo. Uno más distendido que fue el año de composición y otro más intenso de decidir como lo vamos a hacer y a sacar.

–En estos dos años ha tenido que compaginar el proceso creativo del disco con su carrera universitaria. ¿Cómo lo ha hecho?

–Durante el primer año de composición no fue un reto porque yo componía como un hobby personal, pero desde que nos lo tomamos más en serio sí que ha habido momentos más complicados. Desde que acabaron los exámenes siento que no he tenido vacaciones, pero como es mi pasión se me hace más ameno.

–¿Desde cuando sintió interés por escribir música?

–Llevo desde muy pequeño sintiendo esa llamada a escribir, a expresarme artísticamente. Cuando empecé a dar poesía en el colegio solía destacar y hace dos años estaba en un punto de mi vida que sentí la necesidad de escribir. Un día se lo enseñé a unos amigos cercanos y me dijeron que era una pena que me lo fuese a quedar para mi y ahí me nació cierta conciencia artística de tener la necesidad de compartirlo con el mundo.

–¿En qué se inspira a la hora de componer?

–Depende mucho de la canción. Tengo como muchos estados de ánimo dentro de mí, como todo el mundo, hay veces que escribo desde la rabia, melancolía, desde la felicidad.

–¿Cómo afronta el proceso creativo?

–Es más bien una combinación de chispazos de creatividad que me pueden dar en cualquier sito con horas de sentarme y pensar como voy a afrontar lo que ya tengo escrito.

–¿Por qué Vade como nombre artístico?

–Es una muy buena pregunta y tiene un trasfondo, pero creo que prefiero no decirlo todavía. Una cosa que valoro del arte es la interpretación y que nunca es la misma obra para dos personas. Entonces creo que de momento hay cosas que prefiero no resolver.