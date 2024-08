“He dedicado mi vida a componer, y me ha hecho feliz ”

Pancho Varona (Madrid, 1957) es una persona agradecida. Autor de algunos de los más grandes clásicos de la música en español, hecha balones fuera y califica de “suerte” el llevar 43 años en la industria de la música. Tiene registradas, a fecha de publicación de esta entrevista , 200 canciones en la SGAE, entre las que se encuentran “Contigo”, interpretada por Joaquín Sabina, “Camino de Vuelta”, junto a Ana Belén, “No me importa nada”, con Luz Casal.., así como temas propios de su carrera en solitario.

–¿Cómo fueron sus comienzos en la industria musical? ¿Tiene formación específica de composición?

–Empecé con Joaquín Sabina, en 1982, y trabajamos juntos 40 años. Es curioso porque yo tocaba la guitarra de oído, e intente estudiar en el conservatorio pero nunca fui buen estudiante. Un día, Sabina me invitó a acompañarles como guitarrista, y me cambió la vida, porque estaba opositando para un ministerio. No era más que un aficionado de la guitarra, que tocaba con mis amigos en el barrio.

–¿Y cómo un aficionado pudo llegar a componer grandes clásicos de la música?

–Yo que sé, yo que sé... (ríe). Aprendiendo. Tuve la suerte de rodearme de gente de mucho talento. Cuando la gente me llama maestro yo siempre digo que no, que yo lo que soy es buen alumno. A día de hoy sigo aprendiendo. Todos los días, esta mañana por ejemplo, estuve ensayando unas cosas en el piano.

–¿Cómo es su proceso creativo? ¿Qué requiere, además, componer para otros artistas?

–Con Sabina, el 95% de las canciones se empezaban con la letra, y luego ya ponía yo la música. Tengo que ver que me sugiere la letra, leerla en voz alta, etc. Cuando me encargaban una canción para alguien hay que intentar imaginar que le podría gustar. Componer para uno mismo es distinto, solo tengo que complacerme a mi.

–¿En qué proyectos está trabajando en este momento?

–Tengo pensado, por ahora, sacar canciones sueltas, y ya luego quizá se puedan juntar en un disco. Lo que más me gusta es viajar, marcharme a cualquier pueblo junto a mi guitarra y tocar, cantar... En octubre regreso a México para tocar. Ya cuando sea mayor me dedicaré a componer y grabar cosas diferentes

–Este sábado 24 estará en Vigo, junto a Los Secretos en el festival TerraCeo. ¿Qué significa compartir escenario con ellos?

–Soy un tipo afortunado por haberme rodeado de gente tan maravillosa. Conocí a Los Secretos por Sabina, ensayaban al lado nuestra, y nos hicimos amigos. Son gente súper humilde, encantadora y educada. Tenemos muchísimas ganas de ir y tocar. Además que Vigo me encanta, y lo conozco bien, en la ciudad me han pasado cosas maravillosas.

–Ha dedicado su vida a la música, ¿le ha merecido la pena?

–Totalmente. Mi patrimonio son mis canciones. Me ha hecho la persona más feliz del mundo, y lo recomiendo. Componer es lo mejor. En el tiempo que podría haber empleado en tocar mejor la guitarra, soy un guitarrista normal, lo utilicé en ser mejor compositor, y creo que me salió muy bien. Ni en mis sueños podría haber imaginado llegar a tener esta vida

–¿En que le gusta invertir su tiempo, más allá de la música?

–Me encanta madrugar. Ya no vivo la noche, así que me gusta disfrutar de la mañana. Desayunar, leer el periódico, sacar a mis perros..., y encerrarme en un cuarto con mi piano. Me gusta hacer la compra, llevar una vida tranquila. Y como viajo mucho, siempre estoy pensando en llegar a casa para poder volver a la rutina.

