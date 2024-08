Descarbonizar la energía exigirá multiplicar por cinco las instalaciones solares y eólicas

Europa se ha marcado como reto alcanzar la descarbonización de su economía en 2050, pero prescindir de las energías fósiles y de la nuclear plantea muchos retos y exige una adecuada planificación inversora por parte de las arcas públicas. El grupo GEN (Governance and Economics resarch Nertwork) de la UVigo ha desarrollado una herramienta que responde a estas importantes cuestiones. Se trata de un modelo que simula el consumo y la producción durante las 8.760 horas de un año natural.

“Soster un sistema descarbonizado basado, sobre todo, na eólica e na fotovoltaica necesita dun almacenamento importante porque son enerxías dependentes da natureza e moi erráticas. E para calculalo precisamos dun modelo que vaia computando como se produce a enerxía e, sobre todo, como se consume por parte do transporte, as vivendas, a industria ou o comercio. O noso modelo non só ofrece información para planificar as necesidades de investimento en novas instalacións eólicas e fotovoltaicas, senón tamén de almacenamento para o bo funcionamento de toda a infraestrutura”, destaca Miguel Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada y director de GEN.

Una de las primeras aportaciones de la herramienta es que contar con un sistema casi totalmente electrificado supondrá un ahorro energético del 30%. “Pode sorprender, pero esta porcentaxe é o resultado de prescindir de modelos baseados na combustión de fósiles, que son moi ineficientes”, apunta.

Miguel Rodríguez, primero por la derecha, con otros investiadores de GEN. / DUVI

Teniendo en cuenta las necesidades de consumo y que el almacenamiento seguirá siendo la parte más costosa e ineficiente de todo el sistema, los economistas de la UVigo han calculado que el número de instalaciones fotovoltaicas y eólicas tendría que multiplicar por cinco el actual.

“Cun mix de 150 gigavatios de potencia éolica e 113 de solar obteriamos un almacenamento equivalente a casi o 7% do consumo anual. Estamos falando dunhas necesidades de investimento moi grandes e o máis recomendable sería buscar aquelas alternativas máis adecuadas para alcanzar ese obxectivo minimizando as partes negativas. Por exemplo, apostar por instalar paneis fotovoltaicos nos tellados de vivendas, empresas e administracións públicas porque teñen pouco impacto ambiental e xeran menos rexeitamento social. E a poder ser, para autoconsumo . O ideal é que o beneficio quede no entorno. Aí temos moito por facer”, plantea Rodríguez.

Y, en este sentido, el experto advierte que hacer inversiones en este tipo de instalaciones en una región no significa que su economía vaya a ser más renovable. Un claro ejemplo es la planta solar de Iberdrola en Extremadura, la mayor de Europa. Tiene capacidad para abastecer a 334.000 hogares, pero tiene contratos a largo lazo con grandes compañías como Danone o Bayer, que carecen de instalaciones en esa comunidad, para vender la mayor parte de su producción.

“Este tipo de contratos PPA son moi habituais pero a xente non fai estes cálculos e estas instalacións acaban facendo máis renovables outras rexións ou economías. A única garantía é o autoconsumo”, insiste.

El catedrático de la UVigo también apunta hacia comunidades como la madrileña, uno de los grandes centros de consumo del país pero con una producción mínima: “Terían que empezar a producir con instalacións de autoconsumo ou centralizadas como parques eólicos ou fotovoltaicos. Porque, segundo a nosa intuición, un sistema electrificado necesitaría multiplicar por 3 ou por 5 as liñas de alta tensión que chegan a Madrid. E iso é tremendo polo impacto que ten e o seu altísimo custe administrativo, social e económico. Non hai razón para centralizar a produción en Aragón ou Extemadura, hai que facelo ao carón de onde se consume”.

"O que precisaría Galicia, en realidade, é máis fotovoltaica"

Manejar este conocimiento es básico para realizar una planificación adecuada, aunque las administraciones no recurren a investigadores como los del grupo GEN tanto como deberían: “Resolver este tipo de problemas non é tan custoso.Nós só necesitamos dous anos para elaborar o modelo e empezar a tirar conclusións. Pero se se consulta ás construtoras interesadas en facer un grande hidroducto en España dirán que é o mellor, cando supón un despilfarro, xa que perde o 30% da enerxía. Sobre todo pensando en cantos muiños de vento e paneis solares teriamos que ter para compensar esa ineficiencia”.

Y en el caso concreto de Galicia, Rodríguez apunta a la construcción de más parques eólicos. “O noso modelo axuda a planificar e tomar decisións con sentido, sabendo como vai a funcionar todo o conxunto, cunha visión macro. Está deseñado para España, pero agora mesmo en Galicia producimos máis electricidade da que consumimos, sobre todo, vinculada á eólica e tamén á hidráulica durante o inverno. Pero durante os meses que non hai vento, o que precisaríamos, en realidade, é máis fotovoltaica”, defiende.

“Tamén escoito que fan falla máis renovables porque case todo o consumo é de fosiles. Pero unha parte moi importante está vinculado ao transporte.Así que a única vía para que o sistema galego sexa máis renovable é electrificar máis. Do contrario, produciremos renovables que se consuman en Madrid ou Valencia”, destaca.

Otro de los resultados del modelo está relacionado con las políticas dirigidas a adecuar la demanda a las horas de mayor producción de energía y, por tanto, más barata:“A conclusión é que non serán necesarias nese escenario descarbonizado do 2050 con máis renovables porque o noso modelo de consumo actual xa é o adecuado. Agora xa consumimos máis durante o día, que é cando as fotovoltaicas están producindo”.

Las variaciones de los precios serán habituales

Los expertos del grupo GEN, que forma parte del centro de investigación interuniversitario gallego Ecobas, también utilizaron el modelo para estudiar, con la actual producción de energía eólica y fotovoltaica, las grandes variaciones en el precio de la energía registradas este año.

“Chamoume a atención que supostos expertos definían como extraordinaria a baixada de prezos en marzo e abril. E o modelo o que nos dixo é que vai ser o normal. Na primavera e no outono son máis baixos porque hai sol e vento, mentres que no inverno e no verán aumenta porque hai pouca produción solar ou eólica. E así será no futuro, as empresas teñen que planificarse sabendo isto”, subraya Rodríguez,experto en energía circular, energía y cambio climático.

El grupo prevé seguir optimizando su modelo en el aspecto relacionado con el almacenamiento de energía, por lo que solicitará financiación a la Xunta o al Gobierno central.

