El BNG pide a Caballero que exija a Vitrasa que cese en el bloqueo de la negociación y recupere 250 frecuencias

El BNG pide al alcalde, Abel Caballero, que se dirija a Vitrasa para exigirle que “cese no bloqueo da negociación do novo convenio colectivo e proceda á recuperación das 250 frecuencias de bus suprimidas desde 2019”. Su portavoz, Xabier P. Igrexas, considera que “sería unha tomadura de pelo que o Concello lle entregue outros 12 millóns como indemnización mentres a empresa insista en impoñer o empobrecemento do persoal”.