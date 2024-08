Alevines de voraz apetito lector

Van con libros a todas partes. Ella, Mara Márquez Freiría, de 8 años, porque le entretienen mucho. Viaja muy a menudo con su familia y esas horas muertas de coche las llena con las historias que descubre página tras página. Él, Daniel Castro Martínez, además, porque le relaja. Cuenta que, cuando se siente estresado, coge un libro “y ya”. Todo se calma. Ahora, en verano, devora tres al día. En sus casas empieza a escasear el espacio para almacenar tantos ejemplares y la Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas se ha convertido en una parada habitual en su día a día. Allí les han concedido este año el título de socios de honor.

A ambos les inculcaron el gusto por la lectura desde pequeñitos. Sus padres se tendían con ellos cada noche en la cama a despedir el día con un cuento. A medida que fueron aprendiendo a leer solos, esta afición fue colonizando otras partes del día. “Ahora, que ya leo sola, suelo hacerlo en mi tiempo libre”, explica Mara. Así que en vacaciones dispone de más horas para sumergirse en nuevas aventuras. Daniel agarra un libro desde que se levanta de la cama y, ahora, en verano, le gusta aprovechar el tiempo que tiene después de comer.

Para este chico curioso, que en septiembre empieza segundo de la Educación Secundaria Obligatoria, son el mejor regalo que se le puede hacer. “Eso y los Lego”, puntualiza. En casa ya tienen las estanterías repletas. “Ya no tengo sitio donde guardarlos”. Su madre, Esther, señala que ya solo le compra aquellos que le gustan mucho, los que quiere coleccionar. Como los manga por los que está empezando a decantarse. Así que los préstamos de la biblioteca se han convertido en un recurso fundamental.

El problema es que los fondos de la sala dirigidos a su edad ya se le están agotando también. Y no es que pase por encima. Tiene que terminar cada volumen que abre. Aunque no le guste. “Si no, me quedo con la intriga. No me gusta dejar a los personajes ahí, paralizados. Estaría por la noche dándole vueltas a qué les pasaría, no podría dormir”, señala.

A veces, incluso sueña que está leyendo. “Tengo sueños que, básicamente, es un libro abierto y las palabras... A veces me acuerdo y todo y las anoto al despertarme”, relata. También ha creado sus propias historias, aunque más de pequeño que ahora. Conserva la primera. La escribió en un post it y la tituló: “El niño y el fantasma”.

Le va la acción, las aventuras y, “a veces la ciencia ficción”. No tiene libro favorito. Tampoco autor predilecto, pero destaca a David Walliams, de “La abuela gangster”, “El chico del millón”... “Son historias graciosas, de aventuras y misterio y siempre se acaba muriendo alguien”, describe.

Poca pantalla

Las dos familias comparten también una característica: el esfuerzo de sus padres porque el uso del móvil o la tecnología ocupe un espacio muy reducido en el día a día de sus hijos. Creen que eso ha contribuido a apuntalar su pasión por la lectura. Como en la casa de Mara también se han quedado sin sitio para guardar tanto libro, han hecho una concesión a las pantallas y, recientemente, han incorporado la de un libro electrónico. A ella le sigue gustando más el papel. “Y no es por los colores”, aclara.

Los préstamo de la biblioteca son también de gran ayuda para una lectora que puede consumir un libro nuevo cada dos días. “Ha sido un acierto”, destacan sus padres. Antes eran ellos los que le guiaban, optando por lecturas como “Tintín” o “David el gnomo”. Ahora ya escoge ella y se decanta más por los mundos mágicos de Anna Kadabra o Marcus Pocus. Prefiere no repetir títulos, para ir “variando” y, si hay alguno que no le gusta, lo deja y pasa al siguiente. “Ahora empieza a tener un poquito de criterio propio”, señalan sus padres.

Pero la biblioteca no solo es un sitio donde coger libros. También acude a los cuentacuentos y los talleres de manualidades. Cuando se termina los libros antes de que sus padres se den cuenta, ya es ella la que avisa de que toca visita. Daniel ha empezado a ir solo. Si tiene tiempo, le gusta leer un poco allí, por el silencio. Ya son dos habituales en la Neira Vilas.

Recomendaciones

Las de Daniel

Aunque no tiene libro ni escritor favorito, recomienda los siguientes títulos:

-”Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo”.

-”Cole de espías”.

-”Diaro de Greg”.

Las de Mara

-Aunque destaca que “dependen de los gustos de cada persona”, recomienda probar “Unicornia”.

-Últimamente, sus historias favoritas son las de “Anna Kadabra”.

-En otras épocas fueron “Marcus Pocus”, “Tintín”, “David el gnomo” o “Espinete”.

Suscríbete para seguir leyendo