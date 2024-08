La playa de la ETEA, sin balizar: “Los bañistas sufrimos tener barcos al lado”

Más de 15 barcos fondeados en la Enseada de Teis. Ese era el panorama que vieron los bañistas de la playa de Riós de Fóra, en la ETEA, durante la tarde de ayer.

“Cuando desciende la marea, los barcos acaban quedando muy cerca de la arena”, explica Rafael López, vecino del barrio vigués. De hecho, en la tarde del martes, un catamáran quedó varado en la playa: “Como no hay boyas que señalicen los límites, los barcos se acercan a donde estamos los bañistas, y es un peligro”, asegura.

La legislación española delimita que las embarcaciones de recreo no pueden estar a menos de 200 metros de las zonas de baño. Los vecinos de Teis piden a las autoridades competentes que pongan algún tipo de solución. “Es un riesgo, tanto para los niños que se bañan, porque muchas veces vienen motos de agua y se acercan hasta la arena, como por el gasoil de los barcos, al acercarse tanto, los bañistas lo sufrimos”, recalca López.

El vecino lleva tiempo intentando que alguna autoridad se responsabilice y actúe: “Nuestra queja no va contra los barcos, que tienen todo el derecho de fondear. Pero al no haber balizas, los patrones se acercan demasiado. He llamado un par de veces al 060, que es la administración general, pero dicen que es competencia del Concello, pero estos no me cogen el teléfono o dicen que tiene que encargarse otra administración”, asegura López.

Esta petición se suma a una lista de reclamaciones que los vecinos de Teis llevan tiempo solicitando para la mejora del barrio. “No es solo lo de los barcos, para acceder a la playa de Riós de Fóra, la de la ETEA, hay una rampa, pero cuando la marea está alta, queda bajo el agua, y las personas mayores no pueden bajar porque no hay otro acceso”, aseguran los vecinos.

Hace poco más de un año, en mayo de 2023, los vecinos consiguieron que se instalasen aseos en la ETEA.

Tanto el Concello como la Xunta habilitaron sendos espacios para que pudiesen ser usados por los usuarios. Para la Asociación de Vecinos de Teis, el que no hubiera “ni un simple aseo público, es el claro ejemplo del abandono al que se ha sometido a la ETEA”.

Sobre otros lugares emblemáticos del barrio, la Asociación de Vecinos de Teis “denuncia el abandono del gobierno municipal”, en relación al parque de la Guía. Aseguran que hay “árboles invasores (eucaliptos, acacias...) que impiden disfrutar de una parte importante de las vistas sobre la ría de Vigo”. A su vez, “no hay cafetería, no se refuerza, ni se amplía el robledal, no hay parque infantil, etc.”, explican.

Rafael López también lamenta que los últimos 250 metros del paseo que sube hasta la ermita de la Guía, “siendo este un enclave turístico y valioso de la ciudad de Vigo”, lleve ya más de dos años pendiente de remodelación. “Para llegar hasta la ermita hay que ir por la carretera”, comenta.

La A. VV. de Teis se suma a la denuncia y lamenta que “tras dos años del cierre, no se ha llevado a cabo ninguna actuación para remodelar el paseo”.