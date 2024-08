Jóvenes a doble jornada: los “sisis”

“Que los jóvenes seamos vagos me parece la mayor mentira del mundo, la cuestión es que no sale trabajo, me he pasado días enteros en plataformas de búsqueda de empleo y lo que ofertaban era todo muy malo”, manifiesta Ana López. Tiene 22 años y es dependienta en Bimba y Lola durante la temporada de verano. ¿Por qué? “Quiero aliviar a mis padres de algún desembolso como la matrícula de la universidad y poder costearme mis propios gastos” . Estas son las razones de peso de esta estudiante de Historia del Arte en la Universidad de Santiago, a ocuparse durante sus vacaciones.

Los datos también demuestran que no se puede generalizar. No todos los jóvenes son unos perezosos. El Gobierno de España notificó un incremento de un 10,1% de personas ocupadas en el rango de edad entre los 16 y los 24 años durante el primer trimestre de este 2024. Desde hace cuatro años hay una tendencia alcista de jóvenes denominados “sisis”, que sí estudian y sí trabajan, en contraposición a los “ninis” de los que tanto se ha hablado. Según datos de el Instituto Nacional de Estadística (INE): en el curso de 2023 uno de cada tres jóvenes con trabajo estudiaba al mismo tiempo.

Iria Puime es otro ejemplo. Entró en el mercado laboral a los 16 años como entrenadora de natación. Ahora, a sus 21, ya ha sido monitora de campamentos, de gimnasio, entrenadora de fútbol o, en verano, socorrista. “Trabajar es algo que forma parte de mi vida diaria”, comenta la joven que también cursa el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Pontevedra. Hacer ambas actividades le ha ayudado a saber gestionar muy bien el tiempo.

Irene de Miguel, en el R4 Hostel. / FARO

No es la única que compagina las jornadas de estudio y trabajo. Antón Presa cursa el doble grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática en la Universidad de Vigo, y además, trabaja los fines de semana como dependiente en una tienda de material para motoristas, Outtlet M Vigo. Él admite “tener la suerte de no trabajar por necesidad”, lo hace para pagarse sus propios gastos y no depender únicamente de sus padres. “No tengo que pedir nada en casa ahora, me gestiono yo solo. Esto te proporciona una perspectiva que te ayuda a entender cómo funciona el mundo real”, resalta el dependiente de 21 años, quien asegura estar contento con su trabajo y tener suerte.

Comenzó en la empresa en 2021: “Entré en una campaña de Navidad, justo antes de los exámenes de enero, después mi jefe me volvió a llamar y ahora estoy contratado como indefinido”, relata Antón Presa, que quiere seguir en el negocio todo el tiempo que los estudios se lo permitan.Explica que siempre “prioriza la carrera” y esto le ha llevado a tener que pedir fines de semana libres en épocas de exámenes para poder sacar adelante los cursos.“Gracias a que tengo un jefe que me ha dado muchas facilidades con la universidad, sino, no podría compaginar la ingenieria con la tienda”, argumenta el joven. Durante el curso agradece trabajar los fines de semana para dedicar el resto de días al estudio, sin embargo, encuentra su parte negativa: “Es el día de descanso y no lo tengo, entonces trabajo durante todo el año”.

No exagera al hacer esta afirmación, ya que en verano ha decidido aumentar su jornada a turnos completos para ganar mayor beneficio.

Raquel Jácome, estudiante de Trabajo Social en la EUTS (Escola Universitaria de Traballo Social en Santiago), es camarera en un bar de la capital gallega. Su contrato es de 25 horas semanales. “Muchas veces he priorizado el trabajo a los estudios cuando no debería ser así”, admite la joven viguesa, que ha tenido que prolongar su carrera un año más por la dificultad de conciliar ambas tareas. Estas complicaciones son las que han llevado, por su parte, a Ana López a escoger un empleo temporal en verano. ”Me cuesta desconectar del trabajo y volver a la rutina de estudio”, reconoce la dependienta de Bimba y Lola. Cree que se debe a que “los resultados en la tienda se ven al momento, en los estudios es mucho más lento, cambiar el chip de esa instantaniedad es lo más complicado”.

Ese miedo también lo comparte Irene de Miguel. A sus 20 años se ha iniciado en su primer empleo como encargada del R4Hostel. “Este año empezaré el curso bastante cansada”, declara para FARO. El año pasado consiguió plaza en Enfermería en la ESS Alto Tamega, en Chaves,Portugal.“Al no estudiar en España no tengo opción a optar a becas, mis padres se tienen que hacer cargo de todo y quiero liberarlos de mis gastos”. Esta es la razón por la que Irene ha decidido buscar trabajo.

Todos están de acuerdo en que trabajando han aprendido lecciones fundamentales para su vida futura. “Mi primer empleo me ayudó a saber qué condiciones laborales no volveré a aceptar”, destaca Raquel Jácome, que admite que “por ser joven y sin experiencia”, a veces he asumido más trabajo del que le “correspondía”. Iria Puime también corrobora dicho testimonio. “Por mi edad y por mi aspecto, bastantes personas creen que no tengo ni idea y que pueden pasar por encima de mí”, expone Iria, pero lejos de afectarle los prejuicios, lo ha tomado como un reto. “Quiero demostrar que valgo más de lo que aparento”, asevera.

“El trabajo me ha enseñado a tratar al público y saber lo que cuesta ganar el dinero”, defiende Pablo Bugarín, estudiante de Educación Primaria en el CEU, en Vigo. En verano, desde hace tres años, trabaja en una tienda de Bellas Artes. Esa experiencia le ha dado otra perspectiva de los estudios: “Ahora estudiar lo veo más leve, yo trabajo para ganar dinero, pero estudio para conseguir un empleo en el que disfrute, eso me motiva más”. Durante el curso ha comenzado a dar clases particulares para ganar destreza en su ámbito.

El valor del dinero es lo que más ha cambiado para estos jóvenes. “Renuncias a casi todo tu tiempo por un sueldo, que de tener una familia y gastos propios no darían para nada”,precisa Ana López. Además, la búsqueda de empleo no ha sido fácil para todos ellos. Irene llevaba desde mayo echando currículums en su especialidad. Tiene un ciclo de Radiología. “Nadie me llamaba”, exclama la veinteañera.

Antón cree que los que critican a los jóvenes “se leen la portada y dejan todo el libro, no sirve generalizar, hay que entender el contexto de cada uno”. Iria piensa lo mismo: “Si no tenemos una necesidad, es normal que haya condiciones que no estemos dispuestos a aceptar”.

