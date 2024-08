Condena por el fraude “man in the middle”: estafan 7.800 euros a una interiorista

Entre el sinfín de estafas cibernéticas existentes en la actualidad, una de las que afectan con relativa frecuencia a las empresas, detectándose también casos en los que las víctimas han sido instituciones públicas como ayuntamientos, es el fraude conocido como “man in the middle” (hombre en el medio). Básicamente consiste en interferir en las relaciones comerciales que dos mercantiles mantienen por correo electrónico, controlando los mails que se envían para suplantar la identidad de una de ellas y conseguir el desvío de dinero a cuentas bancarias controladas por los delincuentes. Es un timo bastante habitual, si bien lo difícil es localizar e identificar a los estafadores. Pero en un caso ocurrido en Vigo, aunque no se llegó a dar con los responsables principales, sí se pudo poner nombre y apellidos a uno de sus compinches. Y, tras acabar el asunto en la vía judicial, este hombre ha sido condenado como cooperador necesario: concretamente a una pena de seis meses de prisión además de a restituir los 7.800 euros usurpados a la víctima.

En “ilícito concierto” con dichos ciberdelincuentes no identificados, resume la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, este hombre logró acceder a la comunicación vía correo electrónico que la perjudicada, responsable de un estudio de interiorismo, tenía con una empresa dedicada a la venta de muebles y menaje de hogar. Tras ello, usando una cuenta de email muy similar a la de esta última mercantil, suplantó la identidad de la misma para contactar con la interiorista, a la que proporcionó un número de cuenta distinto para que ingresase allí, en concepto de reserva, el 30% del valor del pedido que esta profesional había realizado. La mujer, que pensaba que se estaba comunicándo con su proveedor, no desconfió y transfirió dicha cantidad –los 7.800 euros con los que ahora deberá ser indemnizada– ignorando que estaba siendo víctima de un fraude.

La sentencia inicial ha sido confirmada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Pese a que el condenado no participó directamente en la “manipulación o artificio” con la que se logró engañar a la interiorista, colaboró activamente con los estafadores: facilitó su número de cuenta, “dando los datos de la misma y los suyos a la persona que envió el correo electrónico”, recibiendo en el misma el dinero “obtenido fraudulentamente”.

Su cooperación, concluyen, fue “imprescindible”. Y por ello los jueces lo ven responsable del delito de estafa castigado en los artículos 248 y 249.1 del Código Penal. Este último condena a quienes, con ánimo de lucro, “obstaculizando o interfiriendo indebidamente en un sistema de información o introduciendo, alterando, borrando, transmitiendo o suprimiendo indebidamente datos informáticos o valiéndose de cualquier otra manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro”.

Principios de buena fe

Los magistrados rechazan la versión exculpatoria del acusado y también su argumento relativo al “deber de autoprotección” que debería tener la víctima para no caer en el engaño. Para ello, citan la jurisprudencia del Tribunal Supremo. “[...] no debe desplazarse indebidamente sobre los perjudicados la responsabilidad de comportamientos en los que la intención de engañar es manifiesta [...]”, dicen. En este concreto caso, a la vista de las relaciones comerciales que la mujer tenía con la mueblería y de los correos falsos que recibió de los estafadores, “similares” a los que le remitía dicha empresa, se concluye que el desplazamiento patrimonial “no fue consecuencia de su falta de perspicacia, estúpida credibilidad o extraordinaria indolencia”, sino del actuar de los estafadores, “que contravinieron los principios de buena fe y confianza que deben regir en el tráfico mercantil”.

Suscríbete para seguir leyendo