Los vecinos del lugar donde se produjo el accidente de moto: “Llevamos años advirtiendo de lo peligrosa que es esta curva, pero no se hace nada”

“No sé a qué se está esperando para tomar medidas. Llevamos años advirtiendo de lo peligrosa que es esta curva, ya han muerto muchas personas en este punto y los accidentes son continuos, pero no se hace nada”. Este testimonio de una vecina de Cesantes, Fátima López, que vive a escasos metros de la curva de la N-550 en la que fallecieron los dos jóvenes motoristas vigueses, resume el clamor de los residentes de la zona tras varios años reclamando una intervención para reducir la elevada siniestralidad en este tramo.

Los propietarios de una de las casas situadas junto a la curva, Esteban Fernández y Rosa María Míguez, recuerdan que en 2019 iniciaron una campaña de recogida de firmas para pedir más seguridad vial en este tramo. “Nos movimos para buscar apoyos, incluso con el respaldo de un partido político, y se consiguieron muchas firmas que presentamos ante la Demarcación de Carreteras del Estado en Pontevedra, pero quedó en nada. Los años han pasado y lo único que se hizo fue un asfaltado en una pequeña zona, ni siquiera en todo el trazado de la curva, que no ha servido para nada”, lamenta Esteban.

Una de las principales quejas de los vecinos es la elevada velocidad a la que circulan los vehículos por este lugar, a pesar de la limitación. “La reducción de la velocidad a 70 km/h es una señal de recomendación –cuadrada con fondo azul–, así que la mayoría no le hace ni caso y pasa a una velocidad mucho mayor. Y con lo cerrada que es la curva cualquier percance que tengas supone un accidente seguro”, comenta Nieves Cerezo, que vive junto a la carretera. Además advierte del mal estado en el que se encuentra el asfalto en la entrada de la curva, con varias grietas en mitad del carril que suponen una trampa sobre todo para las motos. “La brecha tiene una profundidad que me caben todos los dedos de la mano. Como un motorista meta aquí una rueda seguro que se va al suelo o al menos se lleva un buen susto. Esto es un peligro que nadie entiende cómo no se solucionó cuando asfaltaron. Solo se pavimentó una parte de la curva en vez de toda entera, fue un parche que al final supone más peligro porque queda una parte con asfalto nuevo y otra con el viejo con las grietas. Hace un par de años murió otro motorista y si no hacen nada seguirán produciéndose accidentes porque es una carretera con muchísimo tráfico”, lamenta Nieves.

Otra de las vecinas, Luz Pumar, se mostraba muy afectada por el trágico suceso. “Es una desgracia que ocurran estas cosas, dos chicos tan jóvenes con toda la vida por delante. La velocidad en este punto creo que es excesiva a 90 km/h, y aunque existe una recomendación a 70 pocos reducen y la curva se cierra mucho. Es un peligro y no solo para los conductores, sino también para los que residimos en la zona. Para cruzar la carretera casi hay que jugarse la vida y una vez un coche se estrelló contra el muro de cierre de la casa y lo reventó. Esto es un punto negro y hay que hacer algo porque no se puede seguir con estos terribles accidentes”, apunta.

Los residentes confían en que la lamentable pérdida de los dos jóvenes motoristas sirva para que la Demarcación de Carretera actúe de una vez por todas para que no vuelva a repetirse otra tragedia.

