Saltadores de altura y de infarto

“Es un deporte de riesgo, pero si lo practicas con seriedad y conociendo tus límites, el margen de error debería ser muy pequeño”, asegura Javier González, vigués de 19 años. González comenzó practicando parkour a los nueve años, y su afición por las acrobacias le terminó llevando a saltar desde la cima de acantilados de 25 metros. Pero no es el único vigués que practica este deporte.

En verano, son habituales los grupos de jóvenes tirándose desde muelles, puertos y rocas a las aguas de la ría. “Es un deporte con muy mala fama porque se confunde con que todos los años haya gente inconsciente que, no comprobando la profundidad del agua, se tira de cabeza, o se hace daño”, explica González.

En Vigo, hay un grupo de, aproximadamente, 10 jóvenes que practican de forma seria esta modalidad de clavados o saltos al agua, conocida como cliffjumping. González, que llegó al deporte a través del parkour, y que según sus compañeros “es el máximo exponente aquí en Vigo”, no está solo. Abel Orge también lo practica, aunque es principalmente deportista de tricking, una clase de arte marcial acrobática, encontró en el cliffjumping “una forma de practicar trucos difíciles y mejorar el control aéreo, antes de probarlos en tierra”, explica. Abel también es monitor de parkour en el gimnasio FlicFlac.

Saltadores deportivos haciendo "Cliff jumping" sobre el mar en Vigo / Marta G. Brea

“El cliffjumping es, sobretodo, un deporte mental”, asegura el grupo, y continua explicando González: “No es tan necesario tener un físico o una técnica perfecta, porque si no eres capaz de centrar la mente no vas a poder realizar el salto”. Del grupo, solamente González se atreve a saltar, haciendo combinaciones de trucos, de alturas superiores a 10 metros. Orge asegura que su máximo desempeño fue un triple salto mortal hacia atrás desde ocho metros de altura, “pero no me quedó muy limpia la entrada al agua”, comenta. La ejecución y limpieza importan, aunque “se diferencia de otras modalidades de saltos al agua porque en cada ocasión tienes que amoldarte al terreno”, explica González. Porque da igual que el deportista ya esté acostumbrado a saltar desde, por ejemplo, 10 metros de altura, cada ubicación es diferente y se presta a ejecutar distintos trucos: “No es como los saltos en piscina, que siempre son las mismas condiciones. El cliffjumping es imperfecto, sumado a que la mayoría de la gente es autodidacta, como es mi caso”, relata González.

Este deporte requiere tres valores que son esenciales, explican. “Hace falta, entrenamiento, prudencia y valor, porque estar ante un salto de 20 metros da mucho miedo, y para enfrentarlo de una forma consciente se requiere de trabajo previo y conocer tus límites”, sentencia González,

Ethan Brites lleva menos años entrenando esta modalidad, pero “desde pequeño siempre practicaba” volteretas y mortales. Empezar con los saltos al agua requiere afrontar el miedo e intentar disminuir los riegos lo máximo posible. Para ello se puede utilizar neopreno, que distribuye parte del impacto en caso de recibir un “planchazo”, pero según dice Brites: “Por mucho que te intentes proteger, el golpe te lo puedes llevar igual, por eso hay que tener cabeza”.

La semana pasada, González y Miguel Cajaraville, viajaron hasta Ibiza para vivir una competición de cliffjumping, a la cual “acudieron los mejores del mundo, gente de toda España, y se repartieron miles de euros en premios”, recuerdan. González todavía no tiene un nivel como para competir a nivel internacional, pero logró hacer el que a día de hoy identifica como su mejor acrobacia, un triple mortal con giro desde 25 metros de altura.

“Cuando estoy en el aire, voy tan metido en el salto, que no tengo miedo”, relata González sobre saltar y girar en alturas de infarto. Para el vigués, lo importante “es saber en que parte del mortal estás, y saber siempre la distancia que te separa del agua, para ver si tienes que girar más rápido, o ralentizar el giro. Todo pasa muy rápido, tienes que concentrarte y tener reflejos”, explica.

“La gente se piensa que somos unos inconscientes. Que nos tiramos de sitios altos sin pensar, pero para nada es así”, explican. Javier González entrena todo el año, llueva o haga sol, en sitios como en la ETEA. Allí masteriza los giros básicos, y progresivamente los junta según avanza en altura. “Es muy matemático. Si yo sé que necesito tantos metros para hacer cierto giro, sé que voy a necesitar ciertos metros a mayores para juntar un giro extra”, comenta. González realiza acondicionamiento físico para poder estar en la mejor forma posible, calienta articulaciones y músculos antes de una sesión de salto y sobretodo, “compruebo la profundidad”. Además de eso, González tiene un canal de YouTube en el que intenta desmitificar “la visión que hay en España hacia este deporte”.

