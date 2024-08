Expertos proponen vivienda social o agilizar trámites patrimoniales para edificar solares

Crear viviendas sociales, agilizar la tramitación o facilitar la participación de cooperativas. Son algunas de las ideas que expertos en el sector trasladan a FARO una vez constatado que el programa de edificación forzosa del Concello para construir en solares abandonados –algunos de ellos conservan las fachadas de los inmuebles vaciados, protegidas en ciertos casos– no ha funcionado: solo tres de los 24 incluidos en el primer plan, aprobado en abril de 2019, han sido desarrollados. En el resto, reinan la maleza, las ruinas o la basura.

“Como el mecanismo de edificación forzosa no ha funcionado, sorprende que no se modifique. La tramitación en el ámbito patrimonial es desesperante en cuanto a plazos y criterios: depende de cómo sea la interpretación, según qué norma, unos edificios pueden tener un grado de protección diferente”, explica Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin).

Destaca que la “falta de criterio hace muy difícil estudiar la viabilidad de una operación”. “No puedes concretarla ni en el plazo ni en el fondo”, apostilla antes de apuntar que, “si la prioridad es dar vida al Casco Vello, tiene que haber una respuesta rápida” por parte de las administraciones. “Es una aventura comprar edificios para rehabilitar o solares sin saber cuándo podrás meterlos en el mercado y qué aprovechamiento tendrán. Esto provoca una clara desidia en los promotores”, expone.

Garrido llama a seguir el ejemplo de Bilbao, donde se creó una sociedad municipal que incentiva la rehabilitación de edificios, viviendas y locales. Se llama Surbisa. “Hace años, trajimos a responsables de esta entidad desde Aproin y explicaron que tiene la posibilidad de tramitar y otorgar licencias, por lo que se agilizan los procesos. Han conseguido recuperar zonas de forma tremendamente eficaz”, comenta.

En la ciudad olívica, esta entidad podría ser equivalente al Consorcio Casco Vello de Vigo, que ha hecho un trabajo importante para la puesta en valor del barrio histórico –nada tiene que ver con el de antaño, protagonizado por la suciedad, los edificios ruinosos y las drogas–, pero no tiene capacidad para emitir licencias. Esta competencia es del Concello, cuyos permisos, en algunos casos, dependen de Patrimonio de la Xunta.

El presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), Benito Iglesias, destaca que el Ayuntamiento “tiene la potestad de aplicar la expropiación para la ampliación del patrimonio municipal de suelo o la obtención de suelos destinados en el planeamiento a la construcción de viviendas sujetas a cualquiera de los regímenes de protección pública, así como otros usos de interés social”.

La patronal inmobiliaria plantea a las administraciones locales que desarrollen sus planes de vivienda e incluyan ayudas para obras de conservación en edificios antiguos con graves daños estructurales o solares vacíos. Propone que estos solares se permuten a coste cero en colaboración público-privada para el desarrollo de viviendas de protección oficial.

“Los edificios en ruinas no solo rompen la estética de un núcleo urbano, también pueden dañar el valor de las propiedades circundantes y convertirse en lugares propicios para la delincuencia. Son barreras importantes para revitalizar las zonas urbanas, como los distritos comerciales del centro y los barrios marginales. Suponen un peligro para la seguridad de los viandantes”, advierte el presidente de Fegein y Asemi.

La existencia de solares abandonados en los que se puede edificar llama la atención en un contexto con los precios de la vivienda por las nubes y el alquiler turístico en pleno auge. Estos bienes son escasos debido a la tardanza del OK definitiva al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El instrumento en vigor es el Plan Xeral de 1993, apoyado en sus modificaciones puntuales y el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) desde hace cinco años.

La arquitecta Iria Sobrino, autora del Plan de Usos de La Panificadora, señala que, “como se refleja en los análisis, lo más difícil de la rehabilitación de solares o edificios en estas zonas es la gestión”. “En estos casos en los que la asociación no debería ser demasiado compleja, echo en falta lo que me gustaría llamar una guardería de cooperativas, es decir, una tutela administrativa para animar a que la sociedad se agrupe para rehabilitar”, manifiesta.

Añade que, en el polígono de Navia, las cooperativas para complejos edificios nuevos “funcionaron con solvencia”. “Rehabilitar un edificio incluso de planta pequeña en el Casco Vello y ayudas ARI mediante (Área de Rehabilitación Integral) no cuesta menos de 250.000 euros, compra aparte; con la complejidad de gestión y los tiempos agotadores, parece una empresa no apta para no profesionales; si una familia se decide a dar el paso de rehabitar, debe contar con un buen equipo técnico y asesor, eso es fundamental, pero, si se asocian dos o tres familias en cooperativa, entonces, el peso de la gestión es menor al ser compartido y se genera comunidad. Y, en comunidad, se genera tejido humano, que puede reivindicar servicios”, reflexiona.

Algunos solares vacíos del programa de edificación forzosa Alta, 8, 10 y 12 Su compra por el Consorcio Casco Vello, junto con la del número 14, fue aprobada a finales de 2021. La idea es construir viviendas y locales. Poboadores, 29 Lleva más de 15 años en un estado similar. Suma casi 190 metros cuadrados. Cerca, en el 5 y 9 de Perigos, hay otros dos solares abandonados. A. Menéndez, 14 Hay ruinas y maleza desde hace años. Justo delante, está otro solar abandonado incluido en el programa de edificación forzosa: Ferrería, 1. Porto Rico, 21 y 25 Llaman la atención por su ubicación, al lado de la Cidade da Xustiza. A finales de mayo, el Concello anunció que derribaría la “narcocasa” del 21.

