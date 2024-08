“Ver que hay gente que retoma su vida da esperanza”

A Manuel Estévez le diagnosticaron en abril de 2019 una leucemia linfocítica crónica que controlaba con pastillas. Pero una mutación le abocó a un trasplante de médula un año después, al convertir la enfermedad en un síndrome de Richter –una variante de linfoma de Hodkin–. A este vigués, que está a punto de cumplir 40 años, le hubiera gustado compartir sus miedos y sus dudas con alguien que hubiera atravesado algo parecido, pero, entre otras cosas, le coincidió en el inicio de la pandemia. Lara Giráldez, a la que diagnosticaron leucemia linfoplástica aguda hace dos años y medio, sí tuvo esa suerte. “Cuando estás fastidiado, ver que hay gente que retoma su vida es una esperanza”, coinciden ambos. Ahora que ellos son un ejemplo de eso, quieren poner su experiencia a disposición de la Asociación gallega de trasplantados de médula ósea y enfermedades oncohematológicas (Asotrame), que desde ayer está presente en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

El colectivo nació hace una década en Ferrol por iniciativa de su hoy presidenta, Cristina Piñeiro, que detectó una serie de necesidades durante su enfermedad. Poco a poco, se fueron extendiendo por todas las áreas sanitarias y solo les faltaba la de Vigo. El Diario Oficial de Galicia (DOG) recogió el 31 de julio su incorporación al Consejo Asesor del Pacientes del Área Sanitaria de Vigo. “Siempre se habla del empoderamiento del paciente y de ponerlo en el centro de la atención sanitaria. Representamos a un colectivo bastante importante y con esta presencia acercamos su realidad y sus intereses al sistema sanitarios. Hacemos valer sus derechos”, explica la coordinadora de la entidad, la educadora social María Filgueira Lorenzo. Por la experiencia en otros hospitales gallegos, confirma que las opiniones vertidas en estos foros son tenidas en cuenta por la Administración y se traducen luego en medidas concretas.

En virtud de un convenio de colaboración con el Área Sanitaria de Vigo, una trabajadora social de Asotrame atenderá en el Álvaro Cunqueiro a los pacientes que así lo deseen el tercer lunes de cada mes, en horario de 9.30 a 13.30 horas. Desde ayer, el colectivo ofrece información de los programas con los que puede ayudar en el despacho B305, ubicado en la vela B de la planta tercera –a la entrada de la zona de hospitalización de Hematología–. Entre sus programas cuenta con atención psicológica, apoyo entre iguales, charlas online con profesionales de la salud o asesoramiento a la hora de gestionar ayudas u otros trámites, además de colaborar con proyectos de investigación. “Les ayudamos para que no tengan que dar vueltas buscando lo que necesitan y se puedan centrar en ellos y en el momento tan vulnerable que están viviendo”, cuenta Filgueira.

“Buscamos acompañar a pacientes y familias, dar el apoyo lo más completo posible”, cuenta Alba García, la trabajadora social que visitará una vez al mes el Cunqueiro para facilitar la atención en persona a aquellos pacientes que estén en planta o acudan al hospital de día. Además de solicitar información, muchos piden hablar con alguien que lo haya superado. Como cada caso es un mundo y puede recibir diferentes tratamientos aunque tengan un mismo diagnóstico, ella se encarga de emparejar personas con experiencias similares.

Apoyo entre pares

Gracias a la experiencia previa de una amiga, Lara recurrió al apoyo de la psicóloga de la asociación desde el primer momento y hablan una vez por semana. Le diagnosticaron la enfermedad cuando su hija tenía 11 meses, por lo que ella atribuía ese cansancio que aún siente a la lactancia, las hormonas... Acaba de terminar la quimioterapia y le ha ido muy bien. En todo el proceso ha sido fundamental el contacto con pacientes que lo superaron. “Ver a alguien que ha pasado por algo similar y está bien ayuda mucho. Compartir los efectos secundarios y lo que vas sintiendo lo equiparo casi con el tratamiento médico”, expone.

A Manuel le hubiera gustado contar con este apoyo, por eso lo brinda ahora. Él descubrió la asociación por redes en 2022, cuando ya estaba remontando. “Nunca serás el mismo, pero puedes seguir”, explica este vigués que, a la recuperación del trasplante sumó un contagio de COVID que hizo que le fallara “todo el cuerpo”. Ahora lo ve “todo diferente”. Aprecia mucho más todo, desde un día de playa hasta comer jamón. En breve se deberá enfrentar al vértigo de volver al mundo laboral.

“Es que hay secuelas que se quedan para siempre”, señala Lara y apunta al cansancio. “Eso lo recuperas, ya verás”, le responde Manuel. “¿De veras?”, sonríe aliviada y enseguida pone esta conversación como ejemplo de lo que les ayuda hablar con gente que ya ha pasado por lo mismo. A través de chats, comparten dudas y tratan de ayudarse.

Donación de médula

Todos insisten en lanzar un mensaje a la sociedad: que todos se registren como donantes de médula. Manuel tuvo la suerte de que encontraran a un donante idóneo en Alemania en solo dos meses. A Lara, en cambio, no le hallaban ninguno. Menos mal que no lo llegó a necesitar e interrumpieron la búsqueda. “Por el momento”, señala prudente. Alba subraya que es un proceso mucho más sencillo de lo que la gente piensa. “Eu pensaba que me ían pinchar as lumbares, pero non”, resalta.

“Es un proceso libre y altruista, en e que no sabes a quién vas a dona médula en alguna parte del mundo”, explica María y detalla que los requisitos básicos es que tengas entre 18 y 40 años, que peses más de 50 kilos y no tengas enfermedades previas –como diabetes, hipertensión, hepatitis...–. Se puede tramitar a través de la Axencia de Doazón de Órganos e Tecidos (ADOS) o la Fundación Josep Carreras. Esta última te envía a casa un kit con bastoncillo para pasar por el interior de la boca y obtener una muestra de la que sacarán el código genético. Se envía por correo, hacen el tipaje e incluyen a la persona en la base de datos. En ADOS es a través de una analítica de sangre .

Trabajadora social y voluntarios de la Asociación gallega de personas transplantadas de médula, que comienza su actividad en el área de Vigo / Alba Villar

Cuando resulta compatible con una demanda, llaman a esa persona por teléfono para citarla a un chequeo y a que confirme que desea donar. La extracción de las células madres se puede hacer de dos maneras. En el 80% de los casos es por sangre periférica. En el otro 20%, con punción en las crestas ilíacas.

A lo largo del 2023, se sumaron al listado de donantes un total de 870 gallegos, 230 más que en el 2022, y se realizaron 15 donaciones efectivas, seis más que el año anterior.

¿Cómo donar médula?

- ¿Cuáles son los requisitos?

Personas de entre 18 y 40 años, de más de 50 kilos y sin enfermedades previas.

- ¿Con quién contactar?

Con la Fundación Josep Carreras, que le remitirá por correo postal una prueba con la que recoger una muestra de la boca.O en ADOS, que le hará una analítica de sangre.

- ¿Y si resulta compatible?

En el 80% de los casos, las células madre se obtienen de sangre periférica.

Suscríbete para seguir leyendo