Trabajadores de ambulancias denuncian que hay desfibriladores caducados

Los sindicatos CIG, CC.OO. y USO han denunciado este martes el "riesgo de muerte" en Ambulancias del Atlántico, ya que los desfibriladores de los vehículos sanitarios "desde ayer no cumplen con los requisitos de funcionamiento".

Los representantes de los trabajadores en esta empresa, concesionaria del transporte sanitario de los hospitales públicos del área de Vigo, han informado al Área Sanitaria de Vigo que se han dejado caducar los electrodos y baterías de los desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) de las ambulancias.

CIG, CC.OO. y USO han mostrado su "gran preocupación" ante esta situación y han advertido de que, ante una parada cardiorrespiratoria, "no hay garantía del correcto funcionamiento" de esos equipos, "lo que podría llevar al fallecimiento del enfermo".

Según han apuntado, en una reunión celebrada a principios de agosto, responsable del Área Sanitaria les trasladaron que los respuestos estarían "en un plazo de 4 ó 5 días", pero han denunciado que la empresa concesionaria "no hizo nada" y los responsables sanitarios tampoco "velan" por el "correcto funcionamiento del servicio".

Además, han añadido, la empresa también está prestando servicio actualmente para La Vuelta, cobertura de eventos y servicios para empresas privadas.

"La deriva cogida por la empresa está llevando a un empeoramiento de las condiciones de trabajo pero, lo más grave, a un peor servicio para los enfermos y, ya ahora en un acto de irresponsabilidad total, a jugar con la salud e incluso con la vida de las personas", han denunciado.

Respuesta de la consellería

La Consellería de Sanidade ha asegurado que tanto su departamento como el Sergas en Vigo realizan "seguimento, tarefas de vixilancia e control da empresa que presta o servizo sanitario de transporte non urxente na área de Vigo para que cumpra coas súas obrigas como prestadora de cara a garantizar unha atención sanitaria calidade aos cidadáns, como é a súa obriga". Garantiza que "velarán pola correcta prestación do servizo, adoptando as medidas que correspondan, de ser necesario".