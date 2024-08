El BNG urge la reforma de la piscina de Teis tras 815 días de cierre

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, demanda al Concello que licite ya las obras de reforma de la piscina de Teis, cerrada desde 2022 tras un incendio. Denuncia que ya pasaron dos meses desde que la empresa entregó el proyecto de la obra, y no entiende por qué no se sigue adelante. El Bloque teme que no haya dinero para la obra, pues cuesta 3 millones, pero el Concello en sus cuentas para 2024 solo reservó 450.000 euros.