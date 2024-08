La Audiencia de Vigo faculta a una madre a viajar con su hija a Cuba tras la negativa del padre

El desacuerdo entre unos progenitores separados sobre los viajes vacacionales que una madre quiere hacer con su hija menor de edad a Cuba, de donde la mujer es natural, ha tenido un amplio recorrido en los juzgados. El padre se opuso por el temor de que su expareja no retorne con la niña a España, pero un juzgado de Familia de Vigo primero y la Audiencia Provincial de Pontevedra a continuación han autorizado esos viajes. Los magistrados concluyen que dichos temores no tienen sustento alguno porque la mujer tiene “arraigo económico, laboral y personal” en la ciudad olívica, motivo por el cual ratifican el auto judicial que suplió la falta de consentimiento del padre para la tramitación y expedición/renovación del pasaporte, autorizando dicha expedición y también que la niña pueda ir en compañía de su madre a dicho país en los períodos vacacionales en los que, según se estableció en sentencia, se encuentre en su compañía.

El conflicto entre la expareja dio lugar a un procedimiento de jurisdicción voluntaria por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. Tras la resolución inicial dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo especializado en Familia, el padre recurrió en apelación insistiendo en que no se autorizase a su hija a viajar con la madre a Cuba al no ver el arraigo en España apreciado por la jueza, sino que más bien dichos lazos los tiene con Cuba, donde vive “prácticamente toda la familia” de la mujer. Alegaba también que su expareja manifestó abiertamente su “disconformidad” con la custodia compartida y tiene “mala relación” con él y con los abuelos paternos de la niña. “Aunque Cuba es un país signatario del Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, no es miembro de la HCCH, por lo que ante un incumplimiento el retorno de la menor a España resultaría más complicado”, argumentó también en su recurso.

Trabajo y reserva de 25.000 euros para un piso

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en una resolución ya firme, desestima la apelación. “El temor del padre de que la madre se lleve a la menor a Cuba y no retorne no puede llevar sin más a denegar el pasaporte y esos viajes”, dicen los magistrados. No se puede “presuponer” con carácter general que se vaya a comportar de forma “ilícita”.

En este caso, consideran que la alegación paterna está “huérfana de todo fundamento”. Junto a que la niña tiene nacionalidad española, ya fue en anteriores ocasiones a Cuba con sus padres y “siempre” ha tenido relación con su familia materna de dicho país, la sala civil viguesa indica que la vida laboral de la madre en España data de hace casi 20 años y que en 2023 suscribió además un contrato de arrendamiento de una vivienda con opción a compra entregando como reserva 25.000 euros, lo que acredita su arraigo. En definitiva, poder viajar con su madre a Cuba redunda en el “interés” de la menor y no priva al padre de ninguno de sus derechos paternofiliales.

El pasaporte y los colegios son una constante fuente de conflictos entre parejas separadas Entre enero y junio de este año los tres juzgados de Familia de Vigo registraron 102 procedimientos de jurisdicción voluntaria por desencuentros entre padres separados en el ejercicio de la patria potestad. La expedición del pasaporte a los hijos menores o la <strong>elección del colegio</strong> son algunas de las cuestiones que más conflictos plantean. En su momento también hubo varios casos de desavenencias entre exparejas sobre si vacunar o no a los niños frente al coronavirus. Cuando no hay acuerdo entre los excónyuges en cuestiones de esta importancia es el juez el que debe tomar la decisión. La mayoría de estos procedimientos judiciales se zanjan ya en primera instancia, pero algunos, como este de los viajes a Cuba, llegan incluso hasta la Audiencia Provincial. Similar al caso de Cuba fue otro en el que los magistrados vigueses autorizaron a una madre a sacar al pasaporte a su hijo y a viajar con él a Miami. El padre se oponía al considerar que la “intención última” de la mujer era abandonar España para trasladar su residencia a EE UU o a su país natal Venezuela, pero la Sección Sexta no vio indicio alguno de que dicha sustracción internacional pudiese producirse. Otros sentencias de la Audiencia de Vigo de los últimos años se centran en la escolarización de los niños: en una por ejemplo autorizaron a un padre para matricular a su hija en un colegio concertado –la madre no estaba de acuerdo– y en otra facultaron a la madre para cambiar de centro escolar a sus hijas para facilitar la conciliación familiar.

