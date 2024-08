El amor a Vigo llega por mar

Por aire, tierra y mar, de todas estas formas llegan turistas a Vigo. Aunque no es la más utilizada por los turistas, los viajes en barco están a la orden del día en la ciudad olívica. No se trata de los viajeros que llegan en los múltiples trasatlánticos que atracan en el muelle, sino de barcos en propiedad.

De media anual, el Puerto de Vigo recibe “aproximadamente alrededor de 350 o 400 barcos en la temporada que va desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre”, explica Ignacio Cao, gerente del Real Club Náutico de Vigo.

A bordo de su barco de vela Rebus, así llegaron a Vigo Derek y Ratke. Una pareja de irlandeses asentados en Portugal. “Estamos viviendo en Portugal y fuimos a buscar el barco a Irlanda para llevarlo con nosotros”, comenta Derek.

Para poder llegar desde su Irlanda natal hasta su residencia en Portugal han recorrido Inglaterra, el oeste de Francia y toda la costa norte de España, hasta llegar a Vigo. Comenzaron esta travesía a principios de junio y ahora está llegando a su fin. “Llegamos a Vigo hace tres días, íbamos a marcharnos ya, pero nos gustó tanto que decidimos quedarnos dos días más. Después de esta parada ya iremos directamente a Portugal”, resalta Derek, que lo que más le gusta de la ciudad olívica es su limpieza. “Es la primera vez que venimos y estamos muy a gusto. Es una ciudad muy limpia y tranquila, estuvimos en Burdeos y no nos gustó nada, Vigo es muy limpia y muy bonita, invita a otro tipo de turismo”, destaca.

Marc y Teresa, en su barco “Offbeat”. | // ALBA VILLAR

Este amor por Vigo y por las Rías Baixas lo comparten Marc y Teresa, originales de Inglaterra que sucumbieron a los encantos de España y ahora viven a bordo de su barco Offbeat en Andalucía. No es la primera vez que atracan este barco de vela en Vigo. “Es la tercera vez que venimos, la primera vez fue hace 12 años y repetimos hace 6. Me encanta Vigo y las Rías Baixas. Pontevedra, Arousa, Muros... las adoro todas”, dice emocionado Marc. “Llegamos la semana pasada, justo hace seis días y siempre intentamos pasar dos o tres meses aquí”, comenta. Tanto es su amor por esta zona que esta pareja de ingleses se plantea trasladar su residencia a esta ría. “Estamos pensando en buscar residencia aquí, mis amigos me dicen que no venga a Galicia por el tiempo, pero soy inglés, estoy acostumbrado a la lluvia”, afirma Marc.

No solamente el amor por la zona trajo a esta pareja de ingleses a Vigo, el amor por la música les hará volver a atracar en la ciudad en el mes de octubre. “Regresaremos en octubre para ver a mi grupo favorito, Triángulo de Amor Bizarro, que actúa en Vigo”, explica Marc.

No solamente son ingleses o irlandeses los que atracan en el Puerto de Vigo. Esta estación marítima cuenta con la presencia de barcos de múltiples nacionalidades, desde suizos, polacos, noruegos o incluso americanos. “De donde más vienen sin lugar a dudas es de Francia, también muchos de Alemania y Reino Unido, y de Portugal también vienen mucho por la proximidad. Puntualmente, sobre todo por tema de regatas vienen desde Noruega, Italia, Suiza y algún americano”, comenta Ignacio Cao.

La amplia temporada en la que los barcos pueden atracar en Vigo propicia que sean miles los turistas que pueden llegar a esta ciudad por mar, sin embargo, Ignacio Cao destaca que “aunque hay turistas todo el verano, cuando más gente viene es durante los fines de semana”.

Esta afluencia de turistas se nota en toda la ciudad. “Siempre hay gente en la oficina preguntando cualquier cosa”, comenta Dolores Pereira, trabajadora del Real Club Náutico de Vigo.

No solamente es durante la temporada que el Puerto de Vigo cuenta con la presencia de barcos extranjeros, sino que muchos de estos alquilan de forma anual una plaza para dejar su embarcación y visitar la cuidad esporádicamente durante el año desplazándose en avión. “Muchos tienen alquilada aquí una plaza anual fija y vienen cuando quieren. Se mueven en avión o en coche y se ahorran el hotel quedándose en el barco”, explica Pereira.

Los irlandeses Derek y Ratke y los ingleses Marc y Teresa son solamente un ejemplo de los múltiples turistas que prefieren la tranquilidad de sus embarcaciones al bullicio de los aviones o el tráfico de las carreteras para conocer nuevas ciudades o repetir, como en el caso de los ingleses, antiguos destinos.

