África y Alejandro, dos vidas segadas cuando empezaban a brillar

En auténtico shock. Así se encuentran familiares, amigos y compañeros de los jóvenes fallecidos en la noche del lunes tras un accidente de moto en Redondela. África Pérez Fernández y Alejandro González Paz tenían apenas 19 años y sus vidas comenzaban a brillar. Ambos se conocieron en el Colegio Mariano de Vigo. Él llevaba un tiempo trabajando como soldador en INSNOR, una pequeña pyme de Mos en la que todos se conocen y cuya plantilla se encuentra consternada e impactada.

Otras personas de su entorno han explicado que se trataba de un joven muy querido y que aún no dan crédito de lo sucedido.

África disfrutaba del deporte. Junto a su hermana pequeña, corría con un club de atletismo vinculado a la asociación de vecinos de Beade. Aunque desde la asociación han declinado hacer declaraciones sí que han mostrado su hondo pesar y dolor por el fallecimiento. También era muy aficionada al baloncesto y una verdadera apasionada del Celta. Los que la conocen la describen como muy educada, encantadora y familiar, con un gran grupo de amigas.

África, de pequeñita, vestida con la indumentaria del Celta. / Cedida

"Era una niña fantástica, siempre estaba feliz", recuerdan de su época escolar en el centro de la Doblada. "Tenía un grupo fantástico de amigas y siempre se la veía apoyando a su hermana pequeña en sus competiciones de atletismo", deporte que África también practicaba.

"Aún no creo que esto haya pasado"

Joel Rodríguez conocía bien a la África adolescente. Este vecino de Vigo, también de 19 años, conoció a la que ahora era su amiga hace cuatro años "por redes sociales". Dos años después de su primer contacto iniciaron una relación "y estuvimos saliendo unos seis meses, algo así como un amor de verano", recuerda Joel. Y aunque a día de hoy no estaba presente en la vida diaria de la que fuera su pareja, "sí manteníamos el contacto para saber cómo nos iba", apunta el joven, aún en shock por lo sucedido. "Me enteré este mediodía por el informativo de la TVG, y cuando vi las imágenes me dije, 'esa moto me suena'". Joel confirmó la fatal noticia con un amigo común, "pero ahora mismo no lo asimilo, aún no creo que esto haya pasado", confiesa. Sobre África, deja constancia de que "era una chica espectacular, muy buena, y siempre pendiente de ayudar a los demás en lo que necesitasen. Ha sido una pérdida muy grande", se lamenta Joel, que, además del Celta, recuerda que "también le gustaba mucho disfrutar de festivales".

África Pérez. / Cedida

La Policía Local del municipio recibió una llamada del 112 alertando de una colisión entre varios vehículos . Al llegar al lugar del siniestro los agentes encontraron que el choque había involucrado a una motocicleta, un turismo y un camión de la basura. Según las primeras investigaciones, la moto, una Honda CBR de 125 centímetros cúbicos que circulaba en dirección Pontevedra, invadió el carril contrario por razones aún desconocidas, impactando primero contra un turismo Volkswagen Golf y posteriormente contra el camión de basura que seguía a este.

El impacto fue fatal para los ocupantes de la motocicleta y ambos fallecieron en el acto. Los efectivos sanitarios del 061, que llegaron poco antes que la Policía Local, no pudieron hacer nada más que certificar la muerte de los jóvenes. Tampoco el casco, que los dos motoristas llevaban puesto. Hasta el punto también acudieron efectivos del GES de Mos.