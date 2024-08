La intuición, el mejor aliado para lanzar los penaltis

La tensión ante los 11 metros hace flaquear a los mejores futbolistas del mundo. Y es habitual que los entrenadores les aconsejen dónde tirar el penalti. Pero la intuición podría ser el mejor aliado de los jugadores en esos minutos de altísima presión. Un experimento realizado por Thadeu Gasparetto, doctor en Educación, Deporte y Salud por la UVigo y actualmente profesor en Leeds Beckett University, revela que aquellos que eligen cómo realizar su lanzamiento tienen una tasa de éxito mucho mayor que los que siguen las recomendaciones del técnico o de un algoritmo aleatorio.

El estudio se llevó a cabo con jugadores de la exitosa cantera de un club de primera división de Brasil, de la que han salido muchos futbolistas nacionales. En total, participaron 55 deportistas sub-15 y sub-16 y siete porteros a los que se les explicó que el ejercicio formaba parte de su entrenamiento.

“Los jugadores tenían que lanzar penaltis en tres condiciones: ellos elegían dónde tirar el balón, lo hacía el entrenador o lo decidía un algoritmo. En este caso, los futbolistas no sabían si el sitio había sido sugerido por su entrenador, que era el que se lo comunicaba, o el algoritmo. Y los porteros no eran conocedores del experimento, solo debían intentar pararlos”, detalla Gasparetto, que desarrolló este trabajo junto con Cornel Nesseler, de la universidad noruega de Stavanger, y Petr Parshakov, de la HSE University de Rusia.

Aspas, metiendo un gol de penalti al Valencia en Balaídos durante la tempora pasada. / Salvador Sas/Efe

Aunque los entrenadores poseen conocimientos sobre sus jugadores que pueden ser de ayuda a la hora de lanzar penaltis y los algoritmos siguen recomendaciones basadas en la investigación académica, su tasa de éxito es menor. Los jugadores que eligieron dónde disparar tuvieron el porcentaje más alto de gol –un 88%–. Los técnicos se quedaron en un 82% y el algoritmo, que debería haber superado a ambos grupos, logró el más bajo –70%–.

El estudio también incluyó una encuesta entre preparadores y académicos para preguntarles cuál era el mejor método y su opinión, a la luz de los resultados obtenidos, también demostró que la mayoría tiene una idea errónea sobre cómo optimizar los lanzamientos de penaltis.

Durante el experimento, los expertos constataron que preparadores y algoritmo suelen poner énfasis en las esquinas superiores de la portería, tal y como sugieren investigaciones anteriores. De forma que el 40% de los jugadores se vieron obligados a tirar al menos el 40% de sus penaltis de esta manera.

Sin embargo, Gasparetto y sus colegas constataron que los futbolistas tienen menos probabilidades de marcar cuando no son ellos los que eligen esa estrategia. Una explicación sería, añaden en el artículo publicado en Managerial and Decision Economics que “se ven obligados a disparar a un lugar donde no se sienten cómodos”. Y, de esta forma, su tasa de éxito disminuye a medida que se ven forzados “a alejarse de su elección óptima”.

Más éxito cuando eligen sus puntos fuertes

Frente al “bajo rendimiento” del algoritmo, que podría deberse a su falta de adaptación en tiempo real al comportamiento del portero del equipo contrario, los jugadores sí cuentan con esta “ventaja estratégica”. “Su toma de decisiones intuitiva, informada por su experiencia, podría conducir a mayores tasas de éxito ya que eligen lugares en consonancia con sus puntos fuertes. Mientras que las sugerencias del algoritmo podrían obligarles a realizar tiros mas allá de sus capacidades”, explican los autores.

Por tanto, en la menor tasa de éxito en los partidos frente a los entrenamientos podría influir no solo la mayor presión psicológica, sino también los “consejos innecesarios” de los entrenadores.

En definitiva, tos resultados demuestran que la imposición de recomendaciones puede “obstaculizar el rendimiento de los jugadores bajo presión” y subrayan que los investigadores deben comprobar sus consejos en el campo, puesto que “no necesariamente se traducen en situaciones de la vida real”.

