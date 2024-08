Los turistas en Vigo, más ahorradores: “Hasta los ‘guiris’ piden menú del día”

Menos platos y para compartir, es la tendencia que los hosteleros del Casco Vello aseguran que están notando este verano. Estamos en pleno agosto, y con las cifras de ocupación en máximos, pero los dueños de restaurantes y bares en Vigo están observando que se ha reducido el consumo respecto a años anteriores. Hasta los camareros están sorprendidos: “El otro día vino mi jefe a decir que iba a poner el menú del día también en inglés, porque ya hasta los guiris lo piden. Yo cuando voy de viaje pido de carta, no sé, me sorprende cuando con el móvil traducen y me piden el menú, lo nunca visto”, bromea Cati Suárez, del restaurante Cañaveral.

El descenso del poder adquisitivo no es algo único del turista o cliente nacional, si no que el internacional también está intentando disfrutar de sus vacaciones sin que le sangre el bolsillo. Juan Fernando Caro, del restaurante Polbo Bar, ve un descenso en el consumo, proporcional con que los comensales pidan agua del grifo, en vez de pagar una botella. “Este verano están pidiendo platos más económicos, en vez de irse por otras opciones, una paella en vez de elegir las zamburiñas, por ejemplo”, relata. Para intentar contrarrestar esta situación, Caro se ha decantado por intentar mejorar la atención al cliente y mantener los precios pese a la subida de los productos, la gente “está más reticente a consumir, así que intento que tengan una buena experiencia y mantener los precios, y aún así se nota el descenso”, asegura.

Algunos hosteleros cifran la bajada de consumo en un 25%, respecto a otros años

Santi Sacco, del restaurante La Central, cifra la bajada de consumo en un 25%. “Se piden muchos menos platos aunque sea un grupo grande. Eso sí, los que son para compartir son un éxito”, lamenta. El hostelero no encuentra formas de darle la vuelta al problema, sino que “solamente queda esperar y rezar por que mejore la situación”. Desde junio se ha empezado a notar este descenso respecto a años anteriores. “Sobre todo en julio bajó mucho el consumo”, explican desde el restaurante Cañaveral.

A orillas de la colegiata, Cristina Mosquera, de la Tapería Stefany, ve muy acentuada la pérdida de poder adquisitivo a través del descenso del consumo de alcohol. “Se sientan a comer o cenar y todo el grupo pide agua del grifo, pero al terminar ya nadie pide un vino o una copa”. Mosquera explica que, pese a que ve un poco menos de gente que otros veranos, el descenso del consumo es mucho mayor que la falta de clientes.

“Lo que ha cambiado, respecto a otros años, es que los consumidores gastan menos”, asegura César Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Hostelería. En la organización que preside, de aproximadamente 700 negocios asociados, ven como una constante a lo largo de la provincia de Pontevedra, que la clientela pida platos más baratos.

Claves destacadas Reducción del gasto de turistas y locales Pese a que la cantidad de turistas y clientes es muy similar a otros años, los hosteleros están notando un descenso en el gasto del 25%. Cambio de hábitos en los clientes Los hosteleros aseguran que este verano ha disminuido el consumo de bebidas alcohólicas y aumentado el del agua de grifo. Un posible motivo para la caída Con picos de inflación que llegaron al 11% en los dos últimos años, los sueldos no han subido de manera, tan siquiera similar, a los precios.

Poder Adquisitivo

Según los datos detallados del índice de precios al consumo (IPC) del Instituto Galego de Estatística (IGE), el capítulo de hoteles y restaurantes es uno de los que más ha presionado al alza la inflación en el último año, solo por detrás de los alimentos y los carburantes. Además, la mejora de los salarios pactados por convenio todavía no ha servido para mantener poder adquisitivo: hasta julio los sueldos conveniados en el conjunto de España se elevaron en un 2,99%, dos décimas por debajo del IPC gallego de julio. En todo caso, y salvo el colectivo de pensionistas, la pérdida de capacidad de compra del grueso de las nóminas fue muy fuerte en los dos últimos años, con tasas de inflación que llegaron al 11% y que en ningún caso fueron de la mano de un alza equivalente en las retribuciones.

Colas para comprar lotería de Navidad / L. G.

Empiezan las colas para la lotería de Navidad Además de dar negocio a hoteles, pisos turísticos, negocios de restauración, los visitantes que recibe Vigo también nutren a establecimientos de souvenirs. Pero buena parte de ellos, además, vuelven a sus lugares de origen con un recuerdo de esperanza en lo económico: el de la lotería de Navidad. Las ventas de boletos ya han cogido ritmo y en establecimientos del centro ya se producen colas para comprar números de la suerte.

Suscríbete para seguir leyendo