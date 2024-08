Pediatras del área sanitaria de Vigo crean una calculadora ‘on line’ para medir el riesgo de obesidad

Si la “alarmante” tendencia actual se mantiene, en 2025 habrá 70 millones de niños obesos en el mundo. Una pandemia silenciosa que constituye un grave problema de salud pública y frente al que los pediatras del área sanitaria de Vigo han desarrollado un aliado virtual. Bodyfat es una calculadora on line que permite medir el riesgo de sobrepeso de forma precisa, ágil y sencilla en las consultas de Atención Primaria.

“El índice de masa corporal [peso dividido entre estatura], que es lo que se utiliza hoy en día, no es del todo preciso y hay estudios que demuestran que uno de cada cuatro niños con obesidad o sobrepeso no son diagnosticados. Puede sobreestimarse la grasa corporal en un niño musculado que haga deporte, por ejemplo, o subestimarla en otro desnutrido. Y ante un tema tan preocupante se nos ocurrió desarrollar unas fórmulas que nos permitiesen optimizar los resultados en consulta en el menor tiempo posible y sin necesidad de tener que hace muchísimas mediciones ni utilizar más instrumentos de los que ya tenemos”, explica María Victoria Delgado, pediatra e investigadora del grupo I-Saúde del IIS-Galicia Sur.

La doctora María Victoria Delgado. / Cedida

Para poder desarrollar una ecuación predictiva basada en valores antropométricos básicos, los expertos utilizaron un estudio previo desarrollado en 2009 en colaboración con el Concello de Vigo y durante el que se recogieron datos de más de 10.700 escolares de entre 11 y 17 años del área metropolitana. De ahí, fueron reclutados un total de 577 de forma aleatoria para desarrollar dos modelos que demostraron una elevada utilidad diagnóstica.

El primero de ellos se basa en el sexo, peso, altura y perímetro de pierna y brazo; y el segundo incluye sexo, edad e índice de masa corporal. “No necesitas ningún otro instrumento de los que ya tenemos en consulta, más allá de una cinta métrica, y conseguimos unos resultados más precisos. Además, como la muestra que utilizamos tiene un tamaño significativo y es representativa nos permite extrapolar los resultados al resto de la población española”, destaca la doctora Delgado, que trabaja en el Centro de Salud de Moaña y en su propia clínica.

La calculadora on line es más rápida que otros métodos de diagnóstico como la medición de pliegues cutáneos o la bioimpedancia, que permite calcular el porcentaje de grasa corporal a través de una corriente eléctrica.

“Para medir los pliegues necesitas tiempo, algo que no tenemos en el día a día para hacerlo de forma adecuada, además de instrumentos y formación. Y en las consultas generalmente no hay acceso a equipos de bioimpedancia, que se considera un gold standard porque es un método portátil, no invasivo y muy efectivo. Por eso el objetivo del proyecto era ser capaces de estimar la obesidad o el sobrepeso como si estuviésemos utilizando una bioimpedanciometría”, apunta.

En la elaboración de Bodyfat han participado pediatras de varios centros de salud del área –Moaña, Baiona, Sárdoma, Ponteareas y Val Miñor–, que también son miembros del grupo I-Saúde, así como el catedrático de Estadística de la UVigo Javier Roca. “Trabajamos con él en más proyectos y la verdad es que es un placer. Ellos se encargan de estudiar qué modelos o fórmulas permiten obtener más provecho de los datos y de forma más fiable”, detalla.

"Nuestra idea es que tenga repercusión y que los médicos la utilicen"

Los resultados del trabajo aparecieron publicados recientemente en European Journal of Pediatrics y, desde el artículo, es posible acceder directamente a la calculadora on line. “Estamos muy contentos porque es una revista muy importante en pediatría y se han mostrado muy interesados en la herramienta y en todo el trabajo que hay detrás. Y ahora nuestra idea es que tenga repercusión y que los médicos la vayan conociendo y utilizando. Yo lo he hecho y va muy bien y el poco feedback que hemos tenido hasta el momento es positivo. Espero que mis compañeros puedan utilizarla y valorarla como lo hago yo porque nuestro objetivo es ayudar”, confía.

Otra de sus ventajas es que no solo determina si el niño sufre obesidad o sobrepeso, sino que determina el riesgo: “La prevención es una labor muy importante que tenemos que hacer en Atención Primaria y para la que desafortunadamente no tenemos todo el tiempo que necesitaríamos. Por eso, uno de los objetivos era que la calculadora también nos ayudase a determinar el riesgo para empezar a actuar si es necesario. Es mejor trabajar cuanto antes con estas familias en la adquisición de buenos hábitos, la práctica del ejercicio físico y el abandono de malos hábitos como el consumo de alimentos procesados, que cada vez es más frecuente. Yo siempre hago hincapié en estos aspectos, pero si el riesgo es alto en mayor medida”.

Una familia con varios miembros con sobrepeso. / EFE

Se trata, añade la doctora Delgado, de brindar estrategias no solo al paciente, sino a toda la familia. “Normalmente estos niños tienen a uno de sus progenitores o a un hermano con sobrepeso, sus hábitos dietéticos no son adecuados y hay sedentarismo en la familia. Hay que explicarles las consecuencias, motivarlos e ir poco a poco con los cambios y con mucho refuerzo positivo”, explica.

“El grupo I-Saúde busca fomentar la investigación en Atención Primaria para facilitar el día a día de los médicos y, sobre todo, mejorar los diagnósticos, los tratamientos y muy especialmente, la prevención. Y los pediatras del equipo queremos llegar a cuantos más pacientes mejor porque todo los que podamos hacer en salud desde la infancia se traducirá en mejores resultados en la edad adulta”, concluye.

Un sistema muy útil para países en vías de desarrollo con menos recursos

La calculadora Bodyfat no solo es una “valiosa” herramienta para la práctica clínica habitual en las sociedades desarrolladas por su rapidez, simplicidad y eficiencia, sino que también puede resultar muy beneficiosa para los sistemas sanitarios de países con menos recursos porque no requiere de grandes inversiones.

“La obesidad y el sobrepeso no es un problema solo del primer mundo, empieza a ser alarmante en países menos desarrollados como algunos de África. De ahí también nuestro interés por hacer una herramienta sencilla que se pueda utilizar en sistemas con menos recursos económicos y que no tienen acceso a instrumentos como los de bioimpedancia”, destaca María Victoria Delgado.

Los integrantes del proyecto también prevén llevar adelante una segunda fase: “A partir de septiembre decidiremos qué aspectos queremos abordar para seguir avanzando y empezar a trabajar. Una de las posibilidades que barajamos es enfocarnos en la parte de desnutrición, pero todavía no hay nada decidido”.

El equipo implicado en Bodyfat lo completan María Victoria Martín, Carolina Barreiro, Ana Goicoechea, Sara Rodríguez, Clara González, Martín Fernández, Clara García, Javier Roca y Ana Clavería, responsable de I-Saúde dentro del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

En el grupo trabajan y colaboran médicos, epidemiólogos, pediatras, enfermeros o psicólogos que llevan a cabo proyectos europeos y con financiación de la Xunta o del Instituto Carlos III. Y la doctora Delgado también está realizando actualmente una tesis doctoral sobre el impacto de los determinantes sociales en la morbimortalidad pediátrica.

“Es un estudio multicéntrico en el que participan varias comunidades autónomas y en el que tenemos 300.000-400.000 datos de Pediatría de Primaria No hay investigaciones con una población infantil tan grande y nos va a dar mucha información sobre cómo los determinantes sociales influyen en toda la patología”, señala.