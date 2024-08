Galaria,premiada por un estudio con el que afina la detección de cáncer de próstata en resonancias

El diagnóstico del cáncer de próstata y el manejo de los tumores menos agresivos está cambiando. Y en ello tiene bastante que ver la introducción de la resonancia magnética. La Unidad de Diagnóstico por Imagen de Galaria, con base en el Hospital Meixoeiro, ha sido premiada en el XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) por un estudio con el que contribuye a distinguir lesiones que no son tumorales, pero que se parecen mucho. Supone un paso más en la precisión de esta técnica de imagen y, por tanto, contribuye a adoptar mejores decisiones terapéuticas adaptadas al caso de cada paciente.

Unos niveles elevados en la prueba del antígeno prostático específico (PSA) son los que, generalmente, levantan la sospecha de un cáncer de próstata. En la consulta, el especialista puede obtener más información con un tacto rectal. Y, a continuación, lo habitual era pedir una biopsia: extraer células de diferentes puntos de esta glándula para buscar si hay tumor.

La jefa de la Unidad de Diagnóstico por Imagen de Galaria, la doctora Mercedes Arias, explica que esto está cambiando: “Antes de hacer la biopsia, lo que parece que ya está indicado es hacer una resonancia”. El objetivo es buscar lesiones sospechosas que justifiquen la extracción de una muestra y, si así es, ir directamente a ellas en vez de hacer un muestreo aleatorio. “Así aumenta mucho el rendimiento de la biopsia”, destaca la radióloga y señala que antes se hacían muchas innecesarias.

“La introducción de la resonancia ayuda a mejorar la efectividad de la biopsia, a evitar las que realmente no eran necesarias ni van a aportar nada y a que las que se hagan estén dirigidas. Es un cambio muy importante”, resume.

La comunicación del equipo de Galaria premiada en el último foro nacional de la especialidad contribuye a afinar la detección de lesiones sospechosas, describiendo hallazgos que en la resonancia se parecen, pero que en realidad no son. La investigación –“Simuladores del adenocarcinoma acinar de prósata en un estudio de RM multiparamétrica– fue presentada por el doctor Alfonso Iglesias Castañón y en la investigación, además de la doctora Arias, participaron los radiólogos Herreros Villaraviz, Mañas Uxó, Machado Pereira, Nieto Baltar, Nieto Parga y Escobar Villalba. “La resonancia ya tiene una especificidad y una sensibilidad muy altas, pero en lo que estamos trabajando todos siempre es en seguir mejorando”, señala la responsable de la unidad.

La doctora defiende la resonancia magnética como una técnica “inocua que, además, da muchísima información anatómica y funcional”. Es decir, es capaz de discriminar si una lesión es agresiva o no. Y eso es importante en un cáncer tan frecuente como el de próstata, que todos los hombres padecerían si vivieran lo suficiente. Explica que hay un tipo de tumor poco agresivo que no se beneficia de una cirugía o un tratamiento de quimioterapia, pero sí debe ser sometido a una vigilancia activa por si evoluciona, pasa a ser más grave y, entonces, sí hay que actuar. “Controlándolo, es posible que el paciente se muera de otra cosa y no tenga que ser intervenido de cáncer de próstata”, detalla. Así, se avanza en la medicina personalizada, para ofrecer a cada paciente la respuesta más ajustada a su caso.

¿Qué ha cambiado para que la resonancia pueda ahora ofrecer tanta información sobre las lesiones en la próstata? La tecnología ha evolucionado y tienen cada vez más resolución. Algunas de las máquinas tienen incorporada ya la inteligencia artificial para adquirir las imágenes en menos tiempo y de más calidad y también para su visualización, “de manera que es un complemento al radiólogo en la detección”. “Llevamos haciendo resonancias muchos años, lo que pasa es que todas estas evoluciones tecnológicas lo que permiten es la democratización de la técnica”, considera la doctora Arias.

Añade que también ha pasado el tiempo suficiente para que se hayan podido hacer los estudios científicos que están demostrando que esta prueba de imagen es realmente fiable para cada una de las lesiones. “Estamos en el momento de explosión de la técnica”, cuenta.

Actividad

La empresa pública Galaria hace alrededor de 700 resonancias de próstata al año. Con sede en el Hospital Meixoeiro, tiene encomendada por el Servizo Galego de Saúde (Sergas)la realización de esta técnica con unidades móviles, principalmente, en hospitales comarcales. También colabora en la reducción de la lista de espera de otros complejos gallegos, como el de Vigo –Chuvi– o el de Lugo –Hula–.

