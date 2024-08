La causa por los peajes de la AP-9 se eterniza en el Supremo

A la causa por los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande en la autopista AP-9 todavía le queda un capítulo judicial. Un capítulo que se está haciendo de rogar. Más de un lustro después de que la Fiscalía Provincial de Pontevedra abriese las diligencias preprocesales que dieron origen a este procedimiento y transcurridos ya tres años desde que el Ministerio Público interpusiese recurso de casación contra la sentencia que exculpó a Audasa tras un primer fallo condenatorio, el caso continúa atascado en el Supremo. Y aún puede seguir así bastante tiempo más. Pese a que el Alto Tribunal ya dio un primer e importante paso, el de la admisión a trámite del recurso, todavía no hay fecha para la deliberación en la que los magistrados que tendrán la última palabra deberán decidir si hubo abusividad o no en el cobro de las tarifas durante los trabajos en el puente, que se prolongaron desde febrero de 2015 hasta el verano de 2018, período durante el cual las largas retenciones de vehículos fueron una constante.

“El caso sigue pendiente de sentencia”, confirman las fuentes consultadas. Para entender la situación actual hay que remontarse a 2018. Fue en mayo de ese año cuando la Fiscalía, consciente de la indignación ciudadana e institucional por los continuos atascos, abrió de oficio unas diligencias preprocesales civiles de protección de los derechos de los consumidores y usuarios que dieron lugar a una causa judicial que recayó en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra. Dicho tribunal dictó sentencia en febrero de 2020 estimando parcialmente los argumentos de las acusaciones –el propio Ministerio Público y la plataforma En-Colectivo– y condenando a Audasa a devolver los peajes cobrados de forma abusiva en un total de 81 incidencias de tráfico registradas durante las obras en Rande.

El caso dio un giro en abril de 2021, cuando en segunda instancia la Audiencia Provincial de Pontevedra estimó el recurso de la concesionaria de la AP-9, a la que absolvió al concluir que no hubo práctica abusiva y que dicha empresa no tenía ni el deber ni la obligación de reducir el importe de los peajes pese a los atascos que hubo durante aquellos tres años.

A la espera

Tras estos dos fallos contradictorios, ahora será el Supremo, concretamente su Sala de lo Civil, el que tendrá la palabra final. Porque este tribunal, como cúpula del sistema de impugnaciones judiciales del territorio nacional, es ya la última instancia a la que las partes pueden acudir. La Fiscalía, a la que se adhirió En-Colectivo, formalizó su recurso de casación en mayo de 2021 y no fue hasta la primavera de 2023 cuando, tras designarse como magistrada ponente a María de los Ángeles Parra Lucán, el Supremo admitió a trámite dicho recurso, lo que significa que los jueces valorarán el fondo del asunto: decidirán de forma definitiva si hubo o no abusividad en el cobro de los peajes a los conductores pese a los colapsos de tráfico que hubo durante las obras. Tras dicha admisión, Audasa formalizó documentalmente su oposición al recurso. Pero desde entonces no hubo ningún avance más. El caso sigue esperando por su sentencia más decisiva.

