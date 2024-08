“Vetusta Morla es la historia de seis amigos que creyeron en un sueño”

Verano de 1998, municipio madrileño Tres Cantos, un grupo de seis amigos persiguiendo un sueño tomaron la decisión de crear una banda que les cambiaría la vida. Así nació Vetusta Morla y 26 años después siguen llenando salas y auditorios. La banda llega mañana a Castrelos en la gira antes de parar hasta 2026. “Hay que levantar el pie del acelerador y parar”, dice Guillermo Galván.

–¿Cómo empieza una canción en Vetusta Morla? ¿Empieza con una melodía, una letra o una idea?

–Normalmente las canciones nacen desde lo musical, desde una idea con la estructura y las letras suelen venir después. Aunque es verdad que hay excepciones. Para un compositor siempre es mejor que venga todo de golpe porque suele ser más fácil.

–¿Cómo ha cambiado tu forma de componer desde los primeros discos hasta ahora?

–Intento enfrentarme a la composición siempre desde esa mirada del que se enfrenta a algo por primera vez, intento no pensar que yo ya sé hacer las cosas. Con el tiempo he aprendido a intentar simplificar las cosas. Creo que esa línea es en la que estoy y en la que me gustaría seguir avanzando, cada vez en escribir más sencillo, pero más certero también.

–¿Hay algún tema o concepto que aún no hayas explorado y te gustaría abordar en futuras canciones?

–Qué buena pregunta. El escribir en tercera persona muchas veces ha sido un reto en canciones como Palmeras en La Mancha o Fiesta Mayor que son casi una especie de películas contadas con un lenguaje paralelo donde pasan muchas cosas, es un género que me gusta mucho y que hemos hecho poco en Vetusta. Cuando lo hemos hecho he acabado contento con el resultado a nivel de letras.

–El viernes en Castrelos actuáis con Xoel López ¿Cómo surgen estas colaboraciones con para tocar en el mismo escenario?

–Solemos tocar un montón de veces. Somos compañeros, amigos y además compartimos el mismo manager. Hemos hecho muchos conciertos donde hemos compartido escenario en España y también fuera.

–Vigo es una cuidad con una fuerte tradición musical, ¿cómo influye eso en la energía de los conciertos que se dan en lugares así?

–Vigo para nosotros, y Galicia en general, es como casa. Solo atravesar el Puente de Rande es una sensación de volver a casa inmensa. Llevamos haciendo conciertos en Galicia desde antes de sacar Un día en el mundo y Castrelos es un sitio donde hemos disfrutado mucho tanto encima del escenario como debajo.

–¿Qué llevó a la banda a tomar la decisión de parar temporalmente?

–Creo que parar cuando te va bien no es solo una necesidad sino un gesto compasivo con todo lo que te rodea, sabiendo que es un privilegio y que lo tenemos que aprovechar.

–¿Cómo resumirías la trayectoria de Vetusta Morla hasta este punto?

–Vetusta Morla es la historia de seis amigos que creyeron en un sueño y que lucharon fuerte para conseguirlo, con mucho trabajo. No hay tanta gente que haya hecho una carrera como Vetusta, desde la independencia, con su propio sello discográfico, su propia industria dentro de la industria.

–¿Qué le dirías a los fans que os han acompañado desde el principio?

–Que son la gasolina del proyecto y siempre lo han sido, que nos tengan paciencia que queda gasolina para rato.

–¿Volveréis en 2026 como habéis dicho?

–Si todo va bien sí, volveremos.