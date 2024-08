La UVigo se desploma en el ranking de Shanghái y obtiene su peor posición desde 2011

Varapalo a la Universidad de Vigo en la última edición del ranking de Shanghái. La institución se desploma hasta el penúltimo tramo de la lista –801-900–, su peor puesto en más de una década y tras haber conseguido el hito, en 2011 y 2012, de figurar entre las 500 mejores de todo el mundo. Por su parte, Santiago mejora los resultados del año pasado, volviendo a situarse entre las 600 primeras, y A Coruña sigue sin ser incluida.

A pesar de que Vigo vuelve a mostrar su fortaleza en el impacto de las publicaciones y de que sus investigadores continúan firmando artículos en las prestigiosas Nature y Science, dos de los indicadores utilizados para elaborar la clasificación, pincha en el relativo a la lista de autores altamente citados (Highly Cited Researchers), donde aparecen el 1% de los más influyentes en su campo, y en el que este año no ha obtenido puntuación.

En el último informe de Clarivate, la institución viguesa sí contaba con dos científicos dentro del selecto y competitivo club, Jesús Simal y Jianbo Xiao, pero en el de 2023, publicado el pasado noviembre, no logró representación. Y Santiago, por su parte, solo incluyó a uno de sus investigadores.

El revés en este apartado, donde ha pasado de un 9,3 a 0, se une a la habitual ausencia de puntuación para la UVigo en los dos indicadores de Shanghái relacionados con el número de profesores y exalumnos que hayan obtenido un Premio Nobel o una Medalla Fields, su equivalente en matemáticas.

Estos resultados y la elevada competitividad del ranking han provocado que la universidad olívica haya caído este año tantos puestos. Una probabilidad que el rector ya avanzaba en una entrevista concedida a FARO el pasado junio.

Manuel Reigosa aseguraba entonces que Vigo no solo podría no subir en el ranking, sino que podría perder puestos. Y explicaba que en algunos de los indicadores la institución no había tenido “tan buena cosecha” como en otras ediciones, mientras que el resto de universidades siguen trabajando cada año por escalar posiciones.

En todo caso, el rector destacaba que la UVigo continúa creciendo en el número y el impacto de sus publicaciones, así como en la colaboración internacional.

Un ejemplo de ello es otro de los principales rankings, el QSWorld University, donde Vigo se consolida en el tramo 901-950 entre las más de 5.000 instituciones evaluadas. Y sobresale en proyección internacional, sostenibilidad e impacto de sus publicaciones.

Volver al club de las 500 mejores, un compromiso pendiente de Reigosa

Más de dos mil universidades son analizadas cada año por ARWU-Shanghái, que empezó a publicar su ranking en 2003. Centrado en la investigación y liderado cada edición por instituciones como Harvard, Stanford, Cambridge y MIT, Vigo fue incluida por primera vez en 2011 y lo hizo además entre las 500 mejores. Un éxito histórico que repitió al año siguiente.

Pero la competencia es enorme y la institución acabó saliendo de la élite mundial, aunque manteniéndose muy cerca. De hecho, desde 2020 hasta el año pasado aparecía en el tramo 501-600. Reeditar el logro de 2011 y 2012 forma parte de los objetivos del actual rector desde su primer mandato. Manuel Reigosa aseguraba el pasado junio que si se producía una bajada sería “temporal”, así que le quedan dos años de su segunda y última legislatura para alcanzarlo.