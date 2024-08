Okupas y cacos aprovechan el ‘megapuente’ para entrar en viviendas y negocios

La actual es una de las semanas grandes para los vigueses. El jueves y el viernes es festivo y muchos aprovechan para cogerse un “megapuente” y disfrutar de unos días de viaje o descanso. Pero esto también está teniendo su parte negativa. Y es que los ladrones y los okupas aprovechan que hay locales con negocios y viviendas que quedan vacías y sin vigilancia para entrar en ellas, robar o directamente quedarse a vivir ahí. Se han dado varios casos en Coia, pero también en Teis e incluso en el centro de la ciudad.

La preocupación en las comunidades de vecinos es máxima, y es por ello que los administradores de fincas están haciendo una campaña para proteger los inmuebles. El propio Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) ha emitido una comunicación con una serie de recomendaciones para evitar okupaciones y robos.

Una de las que consideran más eficaces es la instalación de puertas blindadas en las viviendas y, en los portales, unas que tengan muelles recuperadores y retenedores que aseguren que quedan siempre cerradas. También recomiendan que el uso del ascensor sea mediante llave para hacer más seguro el acceso a trasteros y garajes.

Las puertas más seguras son las acorazadas, con toda la estructura interna así como el cerco de acero, aunque son también las más caras. Aquellas que son blindadas, de madera reforzada con chapas de acero, resultan más asequibles y también mejoran de forma notable la seguridad. Se pueden encontrar en el mercado por precios entre los mil y los 2.000 euros.

Uno de los métodos más utilizados por los ladrones es el butrón realizado a través de los cuartos de limpieza o salas de calderas en aquellas comunidades con locales comerciales. En este caso, los administradores de fincas aconsejan llamar a la Policía de inmediato ante cualquier indicio de robo y, en especial, si se detectan marcas extrañas en las puertas y telefonillos o ruidos extraños en las comunidades con locales comerciales.

También se aconseja la instalación de alarmas, que continúan siendo la medida de seguridad con mayor efecto disuasorio y muy útiles para prevenir asaltos. No obstante, el porcentaje de viviendas que cuenta con estos dispositivos no llega al 10%. En relación con esto, las cámaras de seguridad son métodos disuasorios también útiles y existe una amplia gama de dispositivos de diferentes precios, pero su colocación pasa por un estudio detallado del espacio y por cumplir la normativa al respecto para las grabaciones y aviso de su ubicación respetar la protección de datos.

Los administradores de fincas ponen el foco además en los andamios, presentes en muchos edificios de Vigo que están siendo rehabilitados y que pueden ser un medio para los asaltantes mediante el que escalar hasta llegar a las viviendas. En este caso, hay que advertir a la empresa contratada que cada día, cuando deje de trabajar, retire la escalera que accede a los andamios para evitar subidas indeseadas. No obstante, es fundamental asegurarse que las ventanas y los balcones queden bien cerrados en caso de salir de viaje, y es recomendable poner pasadores y cerrar las persianas.

Además de todas las medidas ya señaladas, los locales comerciales deben prestar atención a las zonas más vulnerables como probadores o salidas de emergencia. Y es que tal y como apuntan desde Coafga, es importante que cuenten con dispositivos como detector de metales y tecnología antirrobo específica en tiendas. Formar a los empleados en las técnicas que suelen utilizar los ladrones, “también es indispensable para que estén prevenidos y actúen eficazmente.

Cuidado con dejar pistas: fotos en redes sociales, el correo sin recoger...

Cuando uno se va de vacaciones también es importante no dejar pistas de que la vivienda se encuentra vacía. Los administradores de fincas, concretamente, recomiendan tener un cuidado especial con lo que se publica en las redes sociales ya que una foto o comentario a veces puede contener información importante para okupas o ladrones que aprovechan la ausencia. Por otro lado, no retirar el correo del buzón o dejar el felpudo totalmente recogido cuando uno se va de viaje son pistas para los amigos de lo ajeno que conviene no dejar.

Otro de los consejos es realizar un inventario descriptivo y fotográfico de todos los objetos de valor, especialmente cuadros, joyas y electrodomésticos, incluyendo el número de serie de fabricación, para en caso de robo facilitar la mayor información a la Policía y al perito del seguro de la vivienda o local afectados.

