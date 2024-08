Arte como paraguas para la lluvia

Verano no es siempre sinónimo de buen tiempo. En Galicia es más que evidente. Como ciudad con alto interés turístico, Vigo ofrece otro tipo de planes para que los turistas puedan disfrutar de la ciudad aún cuando el tiempo no acompaña. El más famoso: visitar los museos.

Antiguo Palacio de la Justicia y cárcel reconvertido en museo, el Museo MARCO (Museo de Arte Contemporáneo) es uno de los elegidos por los turistas para disfrutar en los días de lluvia.

“Estamos acostumbrados a museos de historia, no hay muchos museos de arte contemporáneo y queríamos visitarlo”, explica Charles. Natural de la ciudad inglesa de Lincoln, se desplazó a la ciudad olívica con su familia en el crucero “Anthem of the Seas”. “No todos los cruceros hacen este recorrido, elegimos este para venir a Vigo, porque es un sitio muy local, muy auténtico”, declara señalando las obras.

Disfrutando de las exposiciones que ofrece el museo también se encontraba Víctor y su familia. Procedentes de la ciudad portuguesa Tavira aseguran estar disfrutando de su visita, ya que el museo “ofrece mucha diversidad, diferentes técnicas, el conjunto es diferente a otros museos”.

No solamente ellos visitaron el día de ayer el MARCO. “Es la mañana que recibimos más gente en lo que va de verano”, afirma Amaya, recepcionista del museo. En cuanto a los motivos comenta que “se ha juntado la lluvia y el crucero. Los cruceristas son público de museo, siempre viene gente cuando llega un crucero. Cuanto más grande es, más gente suele venir”. Sin embargo no todos los turistas realizan este tipo de planes únicamente cuando llueve. “Ya teníamos pensado venir. Mi hija Emilia estudia fotografía y diseño y quería verlo”, relata Tracy.

La misma es la situación de Liliana. “Habíamos previsto venir porque ofrece otro tipo de turismo, más diferente”, comenta.

El museo MARCO ofrece durante este verano las siguientes exposiciones: On the table, de Isidro Blasco, que reúne un conjunto de piezas de cerámica realizadas en hornos tradicionales; Todavía siempre de Laía Argüelles, que pretende acercar al espectador la imagen entendida como presencia en un lugar; e Indicios de Bosco Caride, que gira en torno a estados atmosféricos representados sin ninguna referencia temporal. La última de las cuatro exposiciones Deseando ser muestra el vigor creativo de Daniel Verbis, a través de un conjunto de obras representativas de su labor artística.

Los visitantes echan en falta algún tipo de explicación de las obras. “Nos gustaría que hubiera algo más de información porque no entendemos mucho qué es esto”, lamenta Charles. Su hija Clara coincide con él: “Quitando cuatro lineas al lado de cada cuadro no hay más información, no entiendo muy bien qué es esta exposición, me gustaría que me dieran más datos”.

Además del MARCO, son muchos los museos que se encuentran en la ciudad olívica, donde los turistas pueden aprender acerca de diferentes ámbitos. Entre ellos destacan: el Museo del Mar de Galicia, el Pazo Quiñones de León, el Museo Liste, la Casa de las Artes o la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego. Todos estos museos ofrecen un plan alternativo, tanto para los visitantes como para los vigueses, de disfrutar del arte en los días en que salir a la calle no es la mejor opción.