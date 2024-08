José González: “Si Zona Franca financia el 100% de las obras, la unanimidad en el Ifevi no será obstáculo”

“La Xunta quiere que el Ifevi sea un gran polo de atracción de ferias y eventos, que se convierta en un polo de generación de actividad económica para Vigo y su comarca, y para cumplir este objetivo no será un obstáculo que las decisiones (en el patronato del Ifevi) se tomen por unanimidad, tal como plantea Zona Franca, si Zona Franca asume el compromiso que explicitó David Regades de financiar el 100% de las obras que se deriven del plan funcional del recinto ferial”. Así de claro y rotundo se manifestó ayer en declaraciones a este diario el conselleiro de Emprego, José González.

“No veo inconveniente por parte de la Xunta de que se cumpla” la demanda de Zona Franca, dispuesta a sufragar la ampliación del Ifevi, a cambio de entrar en el patronato del recinto ferial y que a partir de entonces las decisiones sobre el futuro de esta infraestructura se tomen por unanimidad. En hasta tres ocasiones, el conselleiro de Emprego manifestó su disposición, siempre recalcando que fue la Xunta quien tomó la iniciativa de revitalizar el Ifevi, dotándolo de un plan funcional, que marque las medidas necesarias a impulsar para que el recinto ferial sea sede de más ferias y congresos.

José González se muestra “optimista” ante la posibilidad de un acuerdo con Zona Franca. “Veo voluntad de colaborar” por parte de la institución que preside David Regades, asegura. “Es un buen punto de partida”, remarca. “No tengo motivos para pensar que no se pueda conseguir un acuerdo en un tema tan importante para la ciudad”, afirma el conselleiro, que por ello prefiere no especular sobre un eventual plan B, si fracasan los contactos. “No vamos a entrar en otras posibilidades, porque vamos muy bien encaminados”, explica.

"El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, siempre ha apostado por Vigo y ha explicitado su voluntad de colaboración con las administraciones para conseguir lo mejor para la ciudad y su área”, subraya el conselleiro de Emprego, quien dice no entender “el tono” de las declaraciones del lunes de regidor de Vigo en torno a esta cuestión. Abel Caballero se mostró muy crítico con la gestión de la Xunta en el recinto ferial, pero también tendió la mano para potenciar un Ifevi “infrautilizado”. “Son unas declaraciones desafortunadas en el contexto de que hemos abierto en Vigo una vía de colaboración”, entiende González.

En todo caso, el conselleiro prefiere poner el foco en la vía abierta para “potenciar” el Ifevi, tal como demandan los empresarios de Vigo y la provincia, y de sectores tan diferentes como el pesquero, el turístico o el cultural. Todos concluyen que el Ifevi está desaprovechado y que no puede ser solo la sede de Conxemar. Tiene potencial para mucho más.

Hoja de ruta

Con este objetivo en mente, José González pretende que “este mes o en septiembre” se proceda a “la contratación inmediata del plan funcional”, el que marcará las necesidades del Ifevi, por ejemplo el alcance de la ampliación del recinto y del parking tan demandados por Conxemar . El plan debería estar listo “a finales de año” . “Cuando se conozcan las necesidades de inversión y de mejoras en el Ifevi, todos de la mano podremos trabajar en un plan estratégico para incrementar la ocupación del recinto ferial de Vigo”, explica el conselleiro.

“Ahora lo que nos queda a las administraciones es ser lo más ágiles posibles y llegar a acuerdos, pues es lo que nos demanda la sociedad civil”, sostiene José González.

En la actualidad, el Ifevi tiene la mitad de ocupación al año que el recinto ferial de A Coruña y tres veces menos que el de Ourense. Por ello, la Xunta aboga por dotarlo de un equipo comercial potente que salga fuera a buscar nuevos eventos y ferias.

José González, conselleiro de emprego “Las administraciones ahora debemos ser lo más ágiles posibles y llegar a acuerdos como nos demanda la sociedad civil”

En todo caso, el conselleiro de Emprego subraya que lo importante es tener primero el plan funcional. Fijar una hoja de ruta, y cómo no, cuantificar el coste de las obras necesarias para impulsar el Ifevi. José González no quiere poner encima de la mesa ninguna cifra por el momento. Pues aún hay que hacer muchas cuentas. No solo se trata de ampliar las instalaciones, hay que que hacer obras de mantenimiento, construir nuevas plazas de aparcamiento. Para el conselleiro, lo importante es que “David Regades se comprometió a financiar el 100% de las obras que determine el plan funcional” .

Desde Zona Franca se barajaron 16 millones, y desde el Ejecutivo autonómico se elevó hasta 25 millones. El plan funcional concretará la inversión necesaria y definitiva para abrir esta nueva etapa del recinto ferial.

Navalia: “Además de los accesos, deben mejorarse los servicios dentro del recinto” El director de Navalia, <strong>Javier Arnau</strong>, asegura que los responsables de la feria ven “con buenos ojos” la ampliación dado su crecimiento en ocupación del 20% en cada edición, pero pone más deberes. “Las mejoras no solo se deben centrar en accesos o aparcamiento, sino también en lo que se refiere a servicios dentro del recinto: mantenimiento, climatización, aulas, business centre, taquillas, guardarropa... Tenemos que estar al nivel de nuestros competidores en Europa si queremos seguir estando en el top 3 mundial”, reflexiona. Añade que el modelo de gestión “es muy mejorable”. “Como profesional procedente del turismo de negocios, el Ifevi debe tener no solo más actividad ferial (más dependiente de los sectores industriales). Debe albergar grandes congresos (médicos y farmacéuticos, especialmente), simposios y entrar definitivamente en el circuito musical de grandes conciertos, por lo que la labor comercial es indispensable. Para todo ello se necesita una gran inversión y que se escuche al sector”, expone. El director general de la feria del metal Mindtech, Enrique Mallón, señala que el Ifevi debe tener al menos “cuatro o cinco eventos potentes por año” si quiere ser “relevante a nivel nacional e internacional”: “Si Zona Franca quiere apostar por el Ifevi, es una noticia fantástica; proponemos que haya coordinación entre administraciones públicas para que todos ganemos”.

