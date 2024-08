Caballero y empresarios urgen ampliar y cambiar la gestión del Ifevi con el apoyo de la Zona Franca

El director de desarrollo de negocio de la productora Esmerarte, José Carlos Giménez, apunta que “cualquier inversión que las instituciones realicen en espacios multiusos es buena”, pero ve necesario “un contacto activo con las industrias para que colaboren en el desarrollo del proyecto”. “En la industria de la música, nos hemos encontrado con obras faraónicas que no sirven para el objeto principal para las que se crean. Auditorios con las paredes revestidas con materiales no adecuados para eventos musicales por el rebote del sonido, zonas de producción con accesos donde no entran camiones articulados, etcétera”, apunta.

Reflexión similar hacen desde la promotora y productora de conciertos Sweet Nocturna. Destacan que “hay que tener muchas particularidades en cuenta” a la hora de adaptar un recinto para que acoja conciertos, una propuesta que verían con buenos ojos. “No es simplemente ampliar”, matizan. Indican que es necesario considerar el sonido, los espacios que hacen falta –camerinos o el escenario–, la dotación técnica... Añaden que sería ideal que el aforo fuese modulable para acoger no solo eventos de 8.000 o 10.000 personas, sino también de 2.000, 4.000 o 6.000.