Últimas noticias hoy en directo de Vigo

La falta de fondos mantiene a 170 dependientes de Vigo sin el aumento de ayuda en el hogar reconocido

Siguiendo el objetivo de desinstitucionalizar los cuidados y en un contexto de escasez de plazas públicas de residencia, el Gobierno central apostó el año pasado por aumentar el número de horas del servicio de ayuda en el hogar –SAF en sus siglas en gallego– para personas dependientes. Es un incremento que cada uno de los usuarios debe solicitar. En la ciudad de Vigo hay 170 usuarios que, pese a tener ya la resolución de concesión por parte de la Xunta, están en lista de espera para poder acceder a esta mejora. No hay horas disponibles. Es decir, no hay fondos. Y no son los únicos que están en esta lista de espera. También hay nuevos beneficiarios reconocidos por Política Social. Un total de 46 de ellos son casos de dependencia en grado III, personas que, según la normativa, “necesitan del cuidado indispensable y continuo de otra persona o tienen necesidad de apoyo generalizado”.