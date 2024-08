Formación de primeros auxilios a policías que salva vidas

“Se le ha salvado la vida a cuatro personas que entraron en parada en los últimos seis meses”, afirma el policía local Cristian Fernández, encargado de formar a sus compañeros en primeros auxilios. Se trata de uno de los servicios en los que se está especializando la Policía Local de Vigo. El planteamiento está creado para que cada agente refuerce sus conocimientos dos veces al año, una a principios y otra a finales, “aunque lo hayas estudiado si no lo practicas no lo vas a saber solventar con soltura en una intervención real”, enfatiza el instructor, quien cree que se tratan de unos conocimientos básicos y recuerda que cada poco tiempo se actualiza el protocolo.

Cada tres semanas, aproximadamente, la policía hace una intervención con desfibrilador por una parada cardíaca. Por ello, el Concello ha invertido en la adquisición de desfibriladores semiautomáticos (DESA). Desde 2019 se han comprado 18 unidades, cinco de ellas en el ejercicio del pasado 2023. Diecisiete se han ubicado en vehículos policiales y la restante estará con carácter permanente en la Jefatura de la Policía Local.

Cristian Fernández recuerda que en las administraciones debe haber un DESA en la entrada y, aunque se trate de un aparato “caro”, invita a los servicios privados a adquirir uno. Para la próxima formación, que tendrá comienzo en septiembre, habrá seis muñecos de práctica más, por lo que se harán en turnos de doce profesionales. Según puede saber el policía también asistirán “compañeros del Cuerpo Nacional”.

Formaciones

Cristian Fernández se encarga de enseñar a sus compañeros el protocolo de actuación básico de primeros auxilios: a hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP), que es diferente en adultos y en bebés o la maniobra de Heimlich, para desobstruir la vía aérea de la víctima en caso de atragantamiento. También explica cómo hablar con los servicios de emergencia y dejar todo preparado para que, cuando llegue la ambulancia, puedan realizar su trabajo lo más rápido posible.

“Cada caso es diferente, a veces no sabes a qué vas”, explica el profesional. Lo primero que se debe hacer al llegar a junto de la víctima es comprobar sus constantes: frecuencia cardíaca y respiración. Si se detecta que no tiene pulso y no respira, avisar a los servicios sanitarios y comenzar con las compresiones.

De tener un DESA a mano, Cristian recomienda su uso. “Mucha gente no lo emplea porque no sabe manejarlo, pero es muy fácil y muy intuitivo, una vez lo abres te dicta el procedimiento paso a paso”, explica el profesional.

La RCP consta de 30 compresiones en el tórax intercaladas de dos insuflaciones. “Durante la pandemia no se recomendaba realizar las insuflaciones por miedo a los contagios, pero si el cerebro no se oxigena hay riesgo de muerte casi segura”, comenta el policía.

Abunda que para realizar un buen trabajo es muy importante mantener la concentración y colaborar en equipo, una persona se encarga de las compresiones y la otra de insuflar. “Para obtener un buen resultado es importante que el que esté realizando la RCP sea relevado en cuanto se comience a cansar”, sostiene Cristian. Y, enfatiza, es importante que se mantenga el ritmo adecuado, una frecuencia de 100 a 120 por minuto. La máquina del DESA también lo marca.

Una de las iniciativas que se han implementado también es hablar con los agentes después de que hayan tenido que asistir en una intervención real para valorar la situación y mejorar de cara al futuro.

“Antes nos asociaban con una función más represiva, ahora también entienden que estamos para ayudar”

“Es muy bonito cuando la gente llama para agradecernos por haberlos salvado”, reflexiona el policía. Él cree que está cambiando la visión que los ciudadanos tienen del cuerpo. “Antes nos asociaban con una función más represiva, ahora también entienden que estamos para ayudar”, lo menciona después de que unas vecinas lo hayan felicitado por su trabajo.

Para el alcalde, Abel Caballero, dichos datos positivos se deben a “la eficacia de tener policía muy bien formada y con la dotación tecnológica más avanzada”. En muchas ocasiones los agentes pueden acudir al problema antes que los servicios sanitarios, su especialización es una forma de salvar vidas. Y Cristian cree que todas las personas se deberían instruir en primeros auxilios. “Hay a gente que no saber, le impide salvar a alguien cercano”.

