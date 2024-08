Una fiesta del pulpo con las bombonas y las brasas apagadas por el calor

La XXXIII Fiesta del Pulpo de Valadares quedó ayer empañada por la orden de apagar las brasas en las que estaban asando el churrasco y las bombonas de butano con las que cocían los cefalópodos. La asociación de vecinos llevaba ya unas horas cocinando cuando llegó la Policía Local, por lo que calculan que solo se quedaron sin viandas un centenar de personas que ya lo habían abonado.

Desde el Concello explican que la autorización para la realización de la churrascada y el cocinado del pulpo estaba supeditada al riesgo diario de incendio forestal que publica cada día Medio Rural. El texto de la resolución especifica que quedaría “revocada” si este era alto, muy alto o extremo. Y el de ayer, actualizado a las 9.45 horas, era alto. Se calcula en base a la temperatura del aire seco, a la humedad relativa del aire, la velocidad del viento y la precipitación acumulada en 24 horas. Se establece para todo el municipio, sin diferenciar zonas.

Aseguran desde el colectivo vecinal que allí no se alcanzaban ni los 26 grados y reprochan que no se mida la temperatura in situ. Su presidenta, Ana Pérez, defiende que han adecuado el espacio para que sea seguro. Ellos se encargan de limpiar el monte, disponen de tres mangueras y seis extintores y han preparado la zona para evitar riesgos Las bombonas de butano, por ejemplo, están junto al arrollo “Somos los primeros que no queremos tener problemas, por eso duele que se nos ponga en tela de juicio mientras sí se celebra en Carballiño”, reprocha.

Como habían empezado a cocinar sobre las 8 de la mañana y los agentes llegaron al mediodía, pudieron dar de comer a la gran mayoría de los vecinos que allí se acercaron con ganas de fiesta. También entregaron sus reconocimientos anuales a las personas que trabajan por la comunidad, acompañados por las autoridades, y disfrutaron de los juegos infantiles y las actuaciones musicales.