En el Olimpo del deporte urbano

La llama del 'skate' que se encendió a mitad del pasado siglo en California brilla con fuerza estos días en la playa de Samil, que poco o nada tiene que envidiarle a Santa Monica State Beach. Es un fuego que se ha transmitido generación tras generación. Un deporte con cultura propia que en 2020 tomó la antorcha de los Juegos de Tokio para llegar a lo más alto y ahora ha vuelto a París para consolidarse en el Olimpo. Un Olimpo como el arenal vigués, donde O Marisquiño se afianza tras su regreso en 2022, casi dos décadas después de su nacimiento. Un entorno paradisíaco para los miles de visitantes que disfrutan del buen tiempo, impresionantes trucos de monopatines y bicis en el aire, 'breakdance' o arte callejero. Y por supuesto, la casa de muchísimos competidores de talla mundial.

De sus raíces a la actualidad, el evento ha crecido como lo ha hecho el deporte urbano, retroalimentándose mutuamente. Una relación de tú a tú, recíproca en sinergias y carente de límites. Así, no se podría entender dónde está hoy el deporte urbano sin eventos como O Marisquiño, y viceversa. Porque eventos de este tipo han ayudado a impulsar los deportes urbanos hasta la cima, hasta ser considerados olímpicos, pero también los propios deportistas olímpicos han ayudado y ayudan con su participación a que el evento siga creciendo.

“No todo es fútbol, tenis o Fórmula 1”, apunta Danny León, 'skater' que ha participado en estos últimos Juegos y que junto a las también 'skaters' Natalia Muñoz y Daniela Terol se vino desde la capital de Francia hasta Vigo para disfrutar otro año más de un festival que es más que un festival. Ellos son tres de los seis españoles que compitieron en las Olimpiadas este año y los únicos presentes en la edición de O Marisquiño de este 2024, a la que se han sumado los argentinos Matías del Ollio y Mauro Iglesias. Junto a los competidores de París están otros que han pasado antes por Tokio y disfrutan estos días de Vigo, como Angelo Caro o Kenneth Tencio.

“Siempre digo que el 'skate' es olímpico, pero que no empezamos en esto para llegar a los Juegos o para competir. Empezamos por una cultura y una esencia propia que tiene el 'skate': esa manera de compartir y de que da igual cómo seas, que no rechaza a nadie por sus gustos o por su forma de vestir. Da igual tus creencias o de dónde vengas”, remarca León, que evidencia que la visibilidad que aportan eventos como O Marisquiño al deporte urbano es “leña que aviva el fuego”. “Si no se crean o desaparecen, a lo mejor se convierte todo en cenizas y humo”, añade.

De igual forma opina Muñoz, para quien desde que el 'skate' es olímpico “la gente lo respeta más”, y Terol, que reafirma que “mucha más gente, sobre todo chicas, han empezado a practicarlo” desde entonces. Pero aun olímpico, conforme apuntan los tres deportistas, la clave a la hora de aprender, sobre todo como consejo para las generaciones venideras, es gozárselo. “Si te lo pasas bien, te gusta y realmente lo disfrutas, vas a llegar lejos. Cuando haces algo que te gusta y realmente lo disfrutas, las cosas salen solas”.

