Juanje Trujillo, BMX sin barreras

Quince años lleva al manillar el biker malagueño Juanje Trujillo. “Compito con el resto de 'bikers'”, dice Juanje, una frase que en boca de otro competidor no tendría relevancia alguna, pero Juanje cuenta con la particularidad de que monta con solo una mano. “Lo tengo de nacimiento, no sé lo que es tener dos manos”, explica.

Interesado en el BMX desde muy pequeño, empezó a montar a la edad de trece años. “Desde pequeño me interesó porque veía a mi primo en 'motocross'”, cuenta Tujillo.

En sus inicios montaba una bici con manillar normal, pero un año después de empezar con la bici, el 'biker' malagueño Rubén Alcántara le fabricó un manillar no simétrico que se adaptaba a sus extremidades. “Se le ocurrió la idea de cortar un tubo y soldarlo para que me llegara, también me puso un agarre para que me pueda sujetar, parece un freno, pero se frena con los pies”, relata Trujillo.

Agencia Atlas

A pesar de su condición, Juanje se mide en la pista con el resto de 'bikers', con discapacidad o sin ella. “Compito con todos porque no hay modalidad de BMX adaptado”, comenta Juanje. Por esta razón existe el grupo ParaBmx, del que forma parte. “Pretendemos conseguir una competición de BMX adaptado como se hizo este año con el 'skate'”, afirma Juanje.

"Para mí no es ningún tipo de impedimento competir con todos"

Su condición es de nacimiento, por lo que no supone ningún impedimento para él competir contra el resto de 'bikers'. “A mí no me importa porque lo hago siempre con mis colegas, pero hay gente que se cohíbe cuando compite con gente sin discapacidad”, asegura.

Nos encontramos ante la edición más inclusiva de O Marisquiño. “Es flipante ver a los 'skaters' ciegos, creo que lo suyo tiene muchísimo mérito. Siempre inspira mucho cuando ves a gente así hacer cosas increíbles”, destaca Juanje.

No es la primera vez que Juanje compite en O Marisquiño. “Es la quinta vez que vengo, el año pasado también estuve y no me salió como quería, este año espero mejorar”, confiesa Juanje.

Para él O Marisquiño no es una simple competición como lo son otras, es un conjunto de factores lo que hace de este festival un evento único. “Es increíble, la gente, el ambiente, no se vive como una competición, es una gran reunión de amigos, una fiesta”.