El baile a dos ruedas de las hermanas Seigneur

A medio camino entre el break dance y el BMX, tres hermanas, originales de la histórica ciudad de Fougères, en la región de Bretaña, encuentran en la modalidad de BMX 'flatland' una pasión cuyos únicos limitantes son la creatividad y el equilibrio.

Las hermanas Seigneur, dos de 19 y otra de 22 años, Louise, Jeanne y Clara, se han convertido en figuras prometedoras de este deporte, una especie de ciclismo artístico. Consiste en una modalidad de BMX (Bicycle moto cross) de estilo libre, que se practica en superficies planas y lisas que no incluyen rampas o saltos. Los trucos se realizan girando y manteniendo el equilibrio sobre la bicicleta en una variedad de posiciones inesperadas.

Todo comenzó hace seis años cuando Louise, de 19 años, descubrió el 'flatland' casi por casualidad. "Empecé a los 13 años, gracias a mi padre que hacía carreras de BMX. Me llevó a una competición y al lado también había una de flat. Lo vi y me gustó", recuerda. Sin saberlo, ese día marcaría el inicio de una travesía que sus hermanas, Jeanne y Clara, no tardarían en seguir.

Jeanne comenzó un año después, inspirada por el entusiasmo de Louise. "Ella comenzó hace seis años, yo hace cinco", explica Jeanne, quien en 2023 se alzó con la medalla de oro en el Campeonato Europeo de Ciclismo BMX Estilo Libre. Clara, la mayor del trío, se unió a la aventura hace dos años, y a pesar de llevar poco tiempo en la disciplina, ha demostrado ser tan apasionada como sus hermanas. Juntas, representan una poderosa fuerza familiar en el circuito internacional de BMX.

El pasado año, las hermanas Seigneur participaron por primera vez en el festival O Marisquiño, que reúne a los mejores 'riders' de BMX en Vigo. Jeanne y Clara, quienes hablan con la complicidad que solo las hermanas comparten, recuerdan con entusiasmo su primera experiencia en este evento: "Nos enteramos del Marisquiño cuando estábamos en el campeonato del mundo de flat en Glasgow, Escocia", comenta Clara. "Muchos 'riders' venían aquí, así que decidimos acercarnos. Al llegar nos encantaron las vibes, la competición y los ciclistas que vienen, son una pasada".

Este año, las hermanas Seigneur han vuelto a Vigo, reafirmando su amor por el evento y la ciudad. "Me gusta el ambiente, junto a la playa, está guay", confiesa Jeanne, mientras que Clara agrega: "Sí, la localización está muy chula". Para ellas, O Marisquiño no es solo una competición, sino una oportunidad de conectar con otros 'riders' y disfrutar de un entorno que las inspira.

A pesar de su juventud, las hermanas Seigneur ya han dejado una huella significativa en el BMX 'flatland'. Louise, con sus dos medallas de plata en el Campeonato Europeo de 2021 y 2023, y Jeanne, con su reciente oro en el campeonato de 2023, demuestran que la dedicación y el talento corren en la familia. Clara, aunque lleva menos tiempo en la disciplina, sigue los pasos de sus hermanas.

Sobre si planean regresar a O Marisquiño en los próximos años, Jeanne responde con determinación: "Ojalá, sí, si estamos libres sin duda, está claro". Las hermanas de Fougères seguirán deslumbrando en el mundo del BMX 'flatland', llevándose con ellas el espíritu y la energía de su ciudad natal mientras conquistan escenarios internacionales. En esta edición de O Marisquiño, las Seigneur se han llevado el primer y tercer puesto de la competición Amateur, Louise y Jeanne respectivamente.