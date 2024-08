“La esencia del Círculo ha desaparecido, debe volver a ser un generador de opinión”

José Manuel Fernández Alvariño (Vigo, 1947) quiere presidir el Círculo de Empresarios de Galicia. Por primera vez la institución elegirá entre dos candidaturas –la otra, encabezada por María Borrás– tras el mandato de Manuel Rodríguez. Alvariño asegura que ha intentado, sin éxito, un proyecto de unidad.

–Ha sido presidente de la patronal de Pontevedra, la patronal gallega, Club Financiero de Vigo, vicepresidente de la Cámara de Comercio… ¿Por qué ahora aspirar al Círculo de Empresarios?

–Por un sentido de responsabilidad. Estamos hablando de un proyecto por el que, hace más de 35 años, apostó mi familia, mi padre, junto con otros muchos empresarios. Una idea que entonces era muy revolucionaria, un Club Financiero, muy localizado en la ciudad. Y ahora veo, en mi modesta opinión, que ha desaparecido, está missing. Y no solo es lo que yo pienso, porque otros muchos empresarios coinciden en lo mismo. En esta iniciativa hay un sentido del amor hacia una idea que costó enormes sacrificios de convencimiento, para defender que esto era necesario.

–¿Qué le han dicho en casa?

–Me apoyan y me animan absolutamente. El empresario nace y muere, mi padre murió con 98 años y era el empresario máximo. Nadie miraba su edad, además, grandes instituciones y empresas están dirigidas por personas mayores.

–No se lo planteaba con un poso de edadismo.

–Bueno, pero por si alguien plantea el a qué viene. Venimos porque creemos que una idea tan bonita, la de haber conjuntado hace treinta y tantos años a una serie de empresarios para crear algo importante, con un desembolso económico muy fuerte, merece la pena.

–Vamos al componente ya de proyecto, al margen de lo sentimental. ¿Por qué se presenta?

–Queremos que el Círculo sea un generador de opinión. Antes teníamos mesas de debate, que han dejado de existir. Hay reuniones para tomar algo, vale, pero pretendemos emitir ideas y que la clase política nos escuche, con nuestra libertad e independencia.

–¿Ya tiene equipo?

–Totalmente.

–¿Algún nombre que me pueda avanzar?

–Todavía no, vamos a esperar. No obstante, buscaré hasta el último segundo, hasta el último segundo buscaré el consenso con la otra parte. Que, por cierto, no ha habido ningún tipo de diálogo al respecto, pero yo lo intenté.

–El Círculo ha atravesado muchas complicaciones. ¿La paz entre la asociación y el Club Financiero es real o solo fue de cara a la galería?

–Yo creo que se resolvió del todo. Con enorme sacrificio, y es justo que la gente lo sepa, por parte de la familia Fernández Alvariño. Hicimos una renuncia económica muy importante, pero fue una buena inversión en beneficio de la continuidad del proyecto. Eso también demuestra las ganas que tenemos, la clara voluntad de trabajar por el futuro. Quien quiera romper la relación entre el Círculo de Empresarios y el Club Financiero, allá ellos, su responsabilidad; ahora ya no es la mía.

–Se refería a la pérdida de la esencia que, según aprecia, caracteriza la última etapa del Círculo. ¿Qué balance hace entonces de la gestión de los últimos años?

–Yo tengo un respeto profundo, y admiración, a todas las personas que toman una implicación así. Pero no coincidimos en la idea del proyecto. Se ha centrado todo mucho ahora en los problemas económicos.

–¿No le preocupan a usted?

–Necesita una reestructuración financiera, no hay más. Y hacer buena gestión. Lo que no puede ser es ingresar 10 y estar todos los meses gastando 12, y hacer gravitar toda la política del Círculo sobre lo económico. En absoluto. Y lo que hay que hacer es gestión: modernizar las instalaciones, por supuesto, hay muebles de hace 35 años, hay que modernizar la instalación, el mobiliario, el área deportiva, el área gastronómica... Aunque para mí, insisto, la de la opinión es el área más relevante. Crearemos iniciativas potentes en el área de la cultura, que es muy importante para transmitir a la sociedad civil que el empresario genera precios, riqueza, pero que también se preocupa de otros temas.

–Entiendo que descarta la venta de la primera planta del edificio.

–En un principio no es mi idea, hay que ver bien la situación económica, pero se está utilizando por parte de los socios. Con la reestructuración financiera es suficiente y, a partir de ahí, generar los ingresos suficientes para sostener la actividad. Lo económico se solventa, pero no puede solapar la esencia del Círculo de Empresarios.

–¿Cree que el Círculo tiene penetración suficiente fuera de Vigo?

–Ahora mismo no, ese es un objetivo nuestro. Debemos tener proyección en toda Galicia, España y por qué no en Europa. Allí, en Bruselas, estará el Círculo de Empresarios. Llevo manejando esta idea desde hace mucho tiempo, el de hacer lobby en Europa con presencia directa, porque ahora mismo solo opinamos cuando ya están las decisiones tomadas. El Círculo tendrá una persona en Bruselas, especializada, para tratar de influir en las decisiones que nos competen: industria de automoción, construcción naval… Nuestra voz se oirá donde se toman las grandes decisiones, dentro de la máxima independencia política y con el mejor ánimo para con las relaciones institucionales.

–¿También aquí?

–Nadie nos va a prohibir dar nuestra opinión, guste o no. Aplaudiremos cuando tengamos que aplaudir y criticaremos cuando tengamos que hacerlo. Mientras no hagamos eso no tendremos fuerza, es lo que llevo haciendo toda mi vida.

–En la ciudad tenemos sede de la CEP, de la Cámara, del Círculo… y a mayores entidades de enorme peso como Asime, Ceaga, Conxemar, Anfaco. ¿Hay coordinación entre ellas o es un reino de taifas? ¿Debería haberla?

–Aquí radica una parte importante de mi proyecto: formar un tridente con la Confederación de Empresarios de Pontevedra y la Cámara de Comercio, respetando su autonomía, para elevar nuestra voz. Tenemos una oportunidad de oro para armonizar un discurso, si vamos juntos no habrá quien nos frene. Y, si estamos en Bruselas, alguien nos tendrá que oír. Tendremos una actuación conjunta.

–Imaginemos una toma de posesión suya: ¿Cuál sería su primer reclamo a las administraciones en su discurso? Tiene delante a Alfonso Rueda y a Abel Caballero.

–Las relaciones institucionales tienen que fluir, con consenso, por el bien de la clase empresarial y la sociedad civil. Somos la primera ciudad de Galicia, debe haber una sintonía. Ambos son inteligentes para buscar esa sintonía por el bien de Vigo. Se han dado cuenta de que lo pedíamos todos era un frente común, ya tenemos bastantes turbulencias.

–¿Qué le preocupa de la economía ahora?

–Quiero decir que necesitamos una banca fuerte, la atomización es buena, no podemos tener cuatro bancos. A mí la fusión de Sabadell y BBVA no me gusta, necesitamos crédito. Necesitamos el Corredor, y lo vamos a reivindicar. El Círculo va a ser proactivo. Me preocupa la industria y la falta de formación especializada, la que necesitan las empresas.

