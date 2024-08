Christiana Means: “El 'skateboarding' me enseñó a levantarme siempre”

“Fue un golpe muy duro, porque estaba cerquísima de cumplir mi sueño olímpico”, confiesa la 'skater' estadounidense Christina Means, de 27 años. Faltaban apenas unos meses para los Juegos Olímpicos de Tokio. Means estaba entrenando y compitiendo en las clasificatorias olímpicas y “todo estaba yendo bien”, relata, hasta que una caída mientras hacía un truco le desgarró el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Los siguientes meses fueron complejos, saturados de operaciones y rehabilitación pero su “amor por el 'skateboarding'”, asegura, le hizo seguir adelante. “Como la mayoría e deportistas, medito mucho, y conseguí sacar fuerza, pero pasé muchos meses sin moverme”, comenta la patinadora.

Esta pasión ha influido mucho en la vida de Means: “Si algo me ha enseñado el 'skateboarding' es a no rendirme, a levantarme siempre. Da igual las veces que falles, repítelo hasta que lo consigas”, afirma. A los doce años comenzó a patinar asesorada por su padre: “Un forofo del 'skate'”, relata. Desde entonces encontró en este deporte una fuente de disfrute. “En el pueblo en el que vivía no había muchas cosas que hacer, así que patinar y pasar tiempo fuera de casa se terminó convirtiendo en algo muy importante para mi”.

“Es mi primera vez en España. Vigo es alucinante. Me ha encantado llegar y ver la costa, y todos los lugares tan chulos para patinar”

Tras graduarse en el instituto decidió perseguir el sueño de vivir del skateboarding: “Siempre soñé en convertirme en patinadora profesional, y estoy compitiendo a esos niveles, todavía no ha llegado el momento, pero estoy deseándolo”, prosigue. Para considerarse profesional del monopatín, una marca especializada tiene que sacar una tabla de 'skate' con un gráfico que represente a Means. La estaounidense, de ascendencia filipina, todavía no cuenta con ello, pero le patrocinan diversas empresas, y principalmente Meow Skateboards: “Seguramente, si algún día llegué será gracias a los de Meow, pero eso no me hace no soñar con que me patrocinasen marcas más grandes, como Real o Primitive Skateboards”.

A los 20 años “salí del pequeño pueblo en el que vivía (Rock Hill, Carolina del Sur), y recorrí el país para trabajar y ahorrar algo de dinero”, recuerda. Se mudó a Florida, donde tenía cerca una pista de 'skate' y comenzó a frecuentar los torneos y eventos. “Poco a poco, me empezaron a llegar invitaciones a competiciones en California”, explica. A día de hoy, Means está asentada en Los Angeles, donde exprime al máximo las oportunidades que le brinda la ciudad respecto al 'skateboarding'. “Sin darme cuenta, estaba volando a competiciones alrededor del mundo, Brasil, Japón, Dubai...”, explica con ilusión. Y estos días, Means se encuentra en Vigo, compitiendo en O Marisquiño: “Es mi primera vez en España. Vigo es alucinante. Me ha encantado llegar y ver la costa, y todos los lugares tan chulos para patinar”. Respecto al Marisquiño, Means asegura que se ha quedado impresionada por “todos los spots y tantos competidores de todas partes del mundo”. Para la norteamericana, “solo con ver la energía, ya puedes decir que nadie se está quejando, todo el mundo está encantado y pasando unos días increíbles”.

Means explica que estuvo representando a Estados Unidos en los JJ OO de París, y aunque no compitió, fue un “auténtico honor”. En los eventos de 'skateboarding' suelen competir por separado hombres y mujeres, pero Means explica que el 'skate' femenino está cambiando drásticamente, y que si sigue así, le gustaría que en el futuro todos pudieran patinar juntos: “Da igual de donde vengas o quien seas, sé amable y generoso con los demás, sin importar a dónde vayas, es lo que me encanta mostrar. El 'skateboarding' es eso, por esa razón todos deberíamos patinar juntos”, explica.

Respecto a sus proyectos futuros, Means está en pleno proceso de grabar una videopart, un vídeo donde muestra sus habilidades patinando en la calle, y también está centrada en sacar su mejor nivel posible. “Quiero ser mi mejor versión, incluso más grande que yo misma y poder inspirar a otros. El 'skateboarding' es mi vida”, asegura.