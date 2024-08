El perito judicial examina el 'saltamontes' para aclarar la causa del accidente mortal

La comisión afirma que tres de ellas ya no llegaron a instalarse y que la cuarta permanecía ayer a la espera de la aprobación de un ingeniero

El barrio de Teis fue el primero en inaugurar sus fiestas en Vigo después de la tragedia sucedida en Matamá, donde un vecino de Vigo falleció al romperse un brazo del “Saltamontes”. Los festejos en honor de San Salvador se prolongarán hasta mañana domingo.

“Jamaica”, “Baby infantil,” “Kamikace” y las camas elásticas son las cuatro atracciones que el Concello desautorizó por falta de documentación. El informe, al que tuvo acceso FARO, fue emitido ayer al mediodía y remitido a la Asociación Cultural do Salvador de Teis, tres horas antes de que se abriesen las puertas al público en el parque da Riouxa.

Fuentes de la comisión de fiestas declararon a FARO que tres de los aparatos ya no se llegaron a instalar y solo uno estaría ya montado y a la espera de que un ingeniero, enviado por el Concello, diese su aprobación a lo largo del día. Este diario pudo comprobar que se trata de las camas elásticas, a pesar de que la comisión no aclaró de cuál se tratatba.

Al margen de la cuestión de las atracciones, en un informe previo emitido el jueves, el Concello ya había autorizado la ocupación de la zona verde municipal del Parque da Riouxa, entre los días 6 y 11 de agosto, para estas fiestas. El trágico suceso de Matamá ha afectado tanto a feriantes como a organizadores. Una de las atracciones que sí obtuvieron el permiso municipal, los coches de choque, finalmente no estará en Teis. El feriante prefirió no instalarse hasta tener la autorización del Concello, recibida pocas horas antes de comenzar la celebración, por lo que no les dio tiempo a montarla, informan desde la comisión. Se prevé menos afluencia de lo habitual, pero quien asista podrá disfrutar del “Dragón”, el “Tirachinas,” hinchables, casetas de churros o dulces, todos con su documentación en regla y aprobados por el Concello. También habrá grupos de música para amenizar la celebración.