“Actuaré en Castrelos con 130 músicos acompañándome en el escenario”

Victor Manuel llega a Vigo con la gira ‘Víctor Manuel Sinfónico’. El artista asturiano actuará en su “querido Castrelos” el próximo miércoles 14 de agosto en un concierto en el que estará acompañado por la Real Filarmonia de Galicia y el coro Gaos, además de su propia banda.

–¿Cómo surgió la idea de realizar esta gira sinfónica?

–Ya hicimos conciertos sinfónicos en 1999 y hace tres años se nos ocurrió de nuevo al mismo equipo que hicimos aquella gira hacer una de nuevo. La pusimos en marcha y hemos podido hacer una gira que hace 25 años era imposible porque podías contar con pocas orquesras en este país y ahora hay una gran variedad de orquestas y sobre todo muchísimos más músicos. Vamos a hacer 20 conciertos en total y y uno de ellos será en mi querido Castrelos.

–¿Qué le inspiró a combinar su música con orquesta y coro?

–Este experimento está hecho incluso con grupos de rock duro que han hechos conciertos con grandes orquestas. Es una forma diferente de enseñar tu repertorio. La gente que va a verte, normalmente no se espera lo que va a ver. Tiene un formato completamente diferente, ya que son en total 130 músicos sobre el escenario y tiene unas dimensiones para mi apabullantes.

–¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de las canciones?

–En estos conciertos hemos incorporado el repertorio de estos últimos años y ha trabajado en ellos David San José.Es un trabajo muy bonito y muy agradecido. Las canciones son las mismas, pero son otras canciones. A mí me exigen infinitamente más este concierto que en un concierto convencional porque no te puedes equivocar.

–¿Cómo eligió las canciones que formarían parte de este repertorio?

–No todas las canciones valen para adaptar al formato sinfónico, tienes que elegir las que intuyes que pueden sonar de acuerdo con los arregladores.

–¿Qué significa para usted interpretar sus canciones de esta manera con tantos músicos en el escenario?

–Me gusta probar y abordar cosas nuevas. Esta profesión sería muy aburrida, si estoy siempre haciendo lo mismo, cantando lo mismo de la misma manera.

–En sus años de carrera ha sido testigo de grandes cambios en la industria musical, ¿cómo ve la música en la actualidad?

–La música ha cambiado tanto que me asombro de cómo se escucha la música ahora, con qué facilidad se escuchan las canciones ahora, el acceso tan fácil que tiene la gente a la música.

–En una carrera tan extensa como la suya, ¿cómo mantiene la motivación para seguir creando?

–Porque me gusta, estoy en esto porque me gusta escribir canciones.Para mí es lo máximo, mientras tenga ganas de hacer eso seguiré cantando. El día que pierda la ilusión dejaré de cantar.

–El público de Vigo está acostumbrado a verle en formatos más íntimos como el concierto del año pasado, ¿qué pueden esperar de este nuevo espectáculo?

–Algo que no ha visto, es una novedad.Es muy reconfortante que la gente se haya animado y vaya a ir a Castrelos a verlo. Yo estoy absolutamente seguro de que les va a gustar mucho y que van a disfrutar mucho del concierto porque siendo en esencia mi trabajo de siempre, el formato y el tratamiento no tiene nada que ver con las veces que me han visto antes. Espero estar tan feliz como siempre que he actuado en esta ciudad.