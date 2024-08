Xeira nocturna do IEM aos petróglifos do Tetón

O Instituto de Estudos Miñoráns organiza hoxe unha xeira nocturna para ver os petróglifos do Monte Tetón, na parroquia de Santa María de Tebra, en Tomiño. A cita é ás 21.00 no Alto do Padrón e durará 3 horas. A visita consiste nun paseo ata os petróglifos para ver o solpor e contemplar logo, con luz artificial, os gravados explicados por Xosé Lois Vilar.