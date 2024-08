“Tenemos la obligación de recibir y respetar a los inmigrantes”

Ana Barciela (Vigo, 1958) lleva más de cuatro décadas residiendo en Ginebra y desde 2020 es concejala por Los Verdes en el consejo municipal, donde están representados siete partidos y hay una mayoría de izquierdas. Tras su jubilación hace ahora dos años como enfermera, dispone de más tiempo para dedicarse a un trabajo que le hace “feliz”. Defiende la integración de los inmigrantes y anima a todos los ciudadanos a implicarse y defender la democracia frente al auge de la extrema derecha.

–¿Ser concejala es su primera experiencia en la política?

–Siempre me interesó y cuando mis hijos se hicieron mayores y se independizaron sentí la necesidad de involucrarme más. En 2018 empecé a trabajar con Los Verdes, me fui comprometiendo más y en 2020 ya me presenté a las elecciones municipales. Fue bonito porque somos un grupo muy interesado en el medio ambiente y en mejorar la calidad de vida y la gente nos apoyó. Tenemos 18 concejales de un total de 80 y somos una fuerza importante. Aunque también hay partidos de derecha, de centro y de extrema derecha, la mayoría del consejo es de izquierda [Los Verdes, los socialistas y Juntos por la izquierda]. Por eso se aprueban muchas mociones relacionadas con la protección de la naturaleza, la integración de los inmigrantes o la vivienda. Ginebra siempre ha votado izquierda, no así en el cantón, que son más de derechas.

–A su partido también pertenece otro gallego, Alfonso Gómez, que fue investido alcalde en 2023 durante un acto en el que no faltaron las gaitas.

–Sí, Alfonso es un hombre muy comprometido con el medio ambiente. Él es uno de los cinco magistrados que se reparten las diferentes carteras y se turnan en la alcaldía cada año de legislatura. Fue precioso, muy bonito. La mayoría de los magistrados también son de izquierdas, o sea, que hay una política social muy potente y un trabajo muy intenso, pero también muy apasionante.

Ana Barciela es concejala en Ginebra desde el año 2020. / Alba Villar

–Ambos son políticos en un país que fue destino de varias generaciones de emigrantes gallegos.

–Es importante que los emigrante tengamos la posibilidad de participar en las instituciones y representar al mundo que hemos elegido. Pero no debemos olvidarnos de que todos los emigrantes necesitan ser acogidos con respeto y generosidad y ver reconocidas sus competencias y la riqueza impresionante que pueden aportar. Son personas que se deben integrar en la sociedad y participar en la vida pública. Y todos devuelven al lugar donde son bien recibidos lo mejor que tienen. La sociedad los necesita y ellos siempre son agradecidos, siempre. Es necesario tener la nacionalidad suiza para participar en las instituciones políticas, pero ni Alfonso ni yo nos olvidamos de quienes somos ni de donde venimos.

–Sin embargo, a pesar de haber sido un país emigrante, en España están calando los discursos contra la inmigración.

–Nadie quiere marcharse de su país si tiene respeto y unas condiciones sociales y económicas normales. La gente se va cuando ya no puede subsistir. Los gallegos lo hicimos después de la guerra y hemos sido siempre trabajadores y capaces de integrarnos en otras sociedades y aportar lo mejor de nosotros. Y los que vienen harán lo mismo. Ese miedo viene de la extrema derecha, que son rancios y mentirosos. Los recursos son de todos, hay que repartirlos con generosidad y si se llevaran a cabo otras políticas económicas con los países no desarrollados y no se generase tanta desigualdad la gente no tendría que abandonar a sus familias y buscarse la muerte en patera. Tenemos la obligación de recibirlos, respetarlos y reconocer sus competencias. Todo el mundo obtendría ventajas de esta manera.

–La amenaza de la extrema derecha crece, cada vez tienen más cuota de poder en Europa.

–Es muy importante defender la democracia y eso se hace participando en las instituciones políticas, las asociaciones de vecinos o las ONG. Hay que verificar la información que recibimos, no se pueden transmitir bulos ni pensar que todos los políticos son corruptos. En vez de decir que todos son iguales, comprométete. Este es mi mensaje. Lánzate a trabajar por la democracia porque se puede perder. Yo viví la época de Franco y sé cómo es que decidan por ti. Tenemos que defender la democracia y la justicia social. Trabajar por el bien común e implicarnos en el cuidado del medio ambiente. Cada uno al nivel que pueda.

–¿Qué le diría a los jóvenes?

–Es importante votar. Si no lo hacemos, un día todos estos rancios y mentirosos tomarán el poder y perderemos todo lo logrado. Y los jóvenes tienen, sobre todo, que verificar las informaciones y no transmitir bulos a través de las redes sociales porque se basan en el miedo y el miedo hace que la gente se encierre en sí misma y apoye este tipo de políticas mentirosas e injustas.

–En Suiza están muy acostumbrados a los pactos, mientras que España está cada vez más polarizada.

–Los acuerdos son necesarios. Hay que poder discutir y negociar con otros partidos teniendo el bien común como prioridad. Dentro del consejo municipal se escucha al otro, pero cuando la extrema derecha dice que las viviendas sociales solo son para suizos ahí no hay acuerdo posible. Alfonso es muy peleón en esto, un trabajador acérrimo. Creo que en España la derecha está desviando la atención con bulos y mentiras. Y no podemos dejarnos distraer porque la economía está creciendo, hay calidad de vida, el país tiene un reconocimiento importante y es joven y con mucha energía. Esas informaciones solo crean miedo y nos alejan del objetivo importante, que es el bien común.

“Necesito venir todos los años a Vigo, es mi casa”

–Lleva ya 44 años en Suiza.

–Me fui sola con 22 años. Ya era enfermera y tenía plaza en la seguridad social pero quería formarme en cuidados intensivos. Y tenía claro que ningún muro me iba a frenar. Trabajé como au pair, aprendí francés y conseguí entrar en el hospital. Después también me formé en salud pública, management y tuve puestos de responsabilidad. Estoy muy agradecida a Ginebra porque siempre me empujó para ser mejor. Pero necesito venir todos los años a Vigo, donde está mi madre, mis hermanos y toda mi familia. Es mi casa. Las raíces son importantes, te hacen construirte mejor porque ves la diferencias y creces en el respeto hacia unos y otros.

–¿Cómo ve la ciudad y la gestión municipal?

–Soy feliz cada vez que vengo y la veo muy bonita, limpia y agradable. No tengo una opinión sobre el alcalde, pero vengo siempre con mucho placer.

–¿Volverá a presentarse en 2025 para otra legislatura?

–Sí, porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Durante esta legislatura peatonalizamos varias calles, bajamos la velocidad del tráfico y creamos zonas verdes pero queremos hacer mucho más.

