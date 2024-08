La falta de fondos mantiene a 170 dependientes sin el aumento de ayuda en el hogar reconocido

Siguiendo el objetivo de desinstitucionalizar los cuidados y en un contexto de escasez de plazas públicas de residencia, el Gobierno central apostó el año pasado por aumentar el número de horas del servicio de ayuda en el hogar –SAF en sus siglas en gallego– para personas dependientes. Es un incremento que cada uno de los usuarios debe solicitar. En la ciudad de Vigo hay 170 usuarios que, pese a tener ya la resolución de concesión por parte de la Xunta, están en lista de espera para poder acceder a esta mejora. No hay horas disponibles. Es decir, no hay fondos. Y no son los únicos que están en esta lista de espera. También hay nuevos beneficiarios reconocidos por Política Social. Un total de 46 de ellos son casos de dependencia en grado III, personas que, según la normativa, “necesitan del cuidado indispensable y continuo de otra persona o tienen necesidad de apoyo generalizado”.

La asistencia social es una competencia exclusiva de la comunidad, según el Estatuto de Autonomía, y Política Social es la que se encarga de reconocer o denegar la dependencia en cada solicitud, valorar el grado, indicar a qué prestaciones tiene derecho y elaborar la lista con el orden de admisión. Hay algunos servicios cuya gestión tiene transferida a los ayuntamientos, como es el caso del SAF. A su vez, estos licitan el servicio a empresas privadas. Además, la consellería es la que estipula unilateralmente cuántas horas asigna a cada municipio para este programa dentro de la Ley de Dependencia. A Vigo le ha concedido alrededor de 653.000 horas al año. La última vez que se las amplió fue hace cuatro años, en diciembre de 2020.

Desde entonces, no solo han aumentado las necesidades de la población por su envejecimiento, sino que un real decreto del Gobierno central de julio de 2023 aprobó una mejora de esta prestación con el aumento de hasta 10 horas al mes para cada usuario, en función de su grado de dependencia. En octubre, la Xunta cifró el coste de esta modificación en 16,6 millones de euros al año para toda Galicia.

En Vigo, en la actualidad, hay 1.340 dependientes que se benefician del SAF y que tienen derecho a ese aumento, que no se ha podido solicitar hasta finales del año pasado –cuando la Xunta aprobó la transposición del decreto–. En la actualidad, hay 170 usuarios con el incremento concedido pero sin que se le pueda prestar en la práctica porque no quedan horas. La única manera de acceder a la mejora es si producen bajas –ya sea por fallecimiento o traslado a residencia–. Lo mismo les sucede a los expedientes de nuevo ingreso aprobados. Solo de grado III, hay 46 a la espera.

¿Cuál es el problema?

Los fondos. La Xunta aporta 12,5 euros por hora. Los paga en parte –alrededor del 30% en la actualidad– con el dinero que recibe del Estado para la atención a la dependencia. El resto del coste lo completan los concellos. El de Vigo aporta 4,5 euros hora hasta los 17 del precio contratado, pero previsiblemente será más en la próxima licitación, porque los que se están adjudicando ahora superan los 20 euros –en Santiago se otorgó por 22,71 euros en abril–.

¿Y por qué la Administración autonómica no pone el dinero necesario para cubrir esta atención? “La Xunta incrementa cada año el financiamiento de este servicio a los concellos”, alega y sostiene que en 2021 acordó con la Federación Galega de Municipios e Provincias una subida del 24% de lo largo de la legislatura y en 2023 “adelantó ese compromiso por decisión propia” hasta los citados 12 euros. Subraya que este año le destina “una cifra récord de 130 millones”. Dirige la responsabilidad a Madrid. Le reprocha al “Gobierno de Sánchez” que no asuma el 50% de la financiación en esta materia, como se estableció en su día en la Ley de Dependencia, y le atribuye una deuda de 2.500 millones desde 2009.

Según el último informe del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Sevicios Sociales, el “crecimiento acelerado del gasto” con la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se frenó en 2012, cuando el Gobierno del popular Mariano Rajoy redujo la cuantía de la aportación estatal, que se mantuvo congelada hasta finales de 2017.A nivel nacional, rondó el 20% de lo destinado por las Administraciones. En 2021, el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos aprobó un Plan de Choque para elevarla. En 2023 asumía el 39,6%, según los datos de este informe nacional.

De hecho, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de julio una inyección de 783 millones en esta materia, de los que 50 son para Galicia. Admite que se repite la cifra del año pasado debido a la prórroga de los presupuestos generales, pero recuerda que en 2023 se alcanzó un “récord histórico” de financiación. Se reafirma en su compromiso de alcanzar “el 50% de la financiación total en cada territorio”.

