El BNG carga contra la Xunta por el “colapso” en la sanidad

El BNG denuncia la “situación de colapso na sanidade pública de Vigo durante este verán”. Alerta de demoras de hasta 19 días en los centros de salud, recortes en la atención pediátrica por las tardes y saturación en el Punto de Atención Continuada (PAC) y las Urgencias hospitalarias por causa de la “nefasta política sanitaria da Xunta do PP”.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, acusó al gobierno de Alfonso Rueda de “xogar coa saúde das viguesas e vigueses un verán máis ao non dotar do persoal necesario a rede sanitaria pública da cidade”. “Parece que, para o PP, non temos dereito a enfermar en verán nin as persoas con doenzas crónicas merecen un seguimento en condicións”, criticó. La formación pide a la Xunta que “cese na política de recortes e privatizacións en contra da sanidade pública”.